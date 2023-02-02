洪秀柱會上海市委書記　陳吉寧：將認真落實「惠台政策」

▲洪秀柱與陳吉寧會面 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱昨（1）日與上海市委書記陳吉寧會面。陳吉寧表示，滬台合作交流十分密切，「我們將秉持『兩岸一家親』理念，認真落實中央惠台政策和措施。」

據《澎湃新聞》報導，陳吉寧1日代表上海市委、市政府，對洪秀柱一行來訪表示歡迎。他指出，洪秀柱女士長期以來始終堅持「九二共識」、反對「台獨」，為促進祖國和平統一、增進兩岸人民福祉作出了不懈努力。

陳吉寧表示，當前上海正在深入貫徹落實中共二十大和習近平總書記考察上海重要講話精神，加快現代化建設，推動高質量發展；滬台合作交流十分密切，將秉持「兩岸一家親」理念，認真落實中央惠台政策和措施，全面提升滬台交流層次和水平，更好深化滬台經貿往來，更好促進兩岸同胞心靈契合，為推動兩岸和平發展作出更大貢獻。

陳吉寧喊話，歡迎更多台胞特別是台灣青年到上海參訪交流、學習生活、就業創業，更好分享現代化建設機遇，更好參與到民族復興進程中來。

報導指出，洪秀柱表示，每次到上海都感到特別溫馨溫暖，「兩岸一家親」在滬台合作交流中有著充分體現，希望持續深化教育、文化等各領域合作，進一步推進兩岸青年交流交往，更好傳承和弘揚中華文化，為兩岸和平發展與中華民族偉大復興作出更大貢獻。