雙城論壇推手韓正卸政治局常委　有望接大陸國家副主席

▲大陸國務院常務副總理韓正。（圖／翻攝自央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院常務副總理韓正在中共舉行二十大後，卸任政治局常委一職，即將結束副總理的工作，不過，港媒報導，韓正將接循王岐山模式，接替他擔任國家副主席，仍享正國級待遇，協助習近平處理外事工作。韓正在上海市長任內，推動與台北市一同舉辦雙城論壇至今，他也是首位訪問台灣的直轄市市長，之後一路高升進入中央。

▲時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的雙城論壇開幕式。（圖／台北市政府提供）

《星島日報》報導，山東省人大會議昨（18）日閉幕，並選舉產生該省的十四屆全國人大代表，官方公布「中央提名的韓正同志當選」。消息稱，準備退休的中央領導人不會安排為全國人大代表，比如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

韓正出生於1954年4月，是道地的上海人，年僅49歲就當上上海市長。他在任上海市長10年期過，經歷陳良宇、習近平、俞正聲的先後三任市委書記，與習近平短期共事七個多月，關係良好。2012年底，他在十八大擔任政治局委員、上海市委書記，也代表他在仕途將更上層樓。

外界分析，韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴，風度翩翩。美國前總統歐巴馬在回憶錄中曾描述他印象中的韓正，稱他是，「共產黨的後起之秀」、「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

此外，韓正在上海市長任內和台北市推動的雙城論壇舉辦至今，共簽下42項備忘錄，範圍包括資源回收、體育交流、城市治理及基礎建設等多項議題。同時，韓正也是兩岸分治後，首位到訪台灣的大陸直轄市市長。

韓正當時親自率團訪問台北市並推銷世博會，還前往台北故宮、北美館、夜市等知名地標，台北市也應邀在世博會設立專館，替兩岸城市交流合作寫下新頁，官方主導下的城市民間交流也成為雙城論壇的最大特色。