　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇推手韓正卸政治局常委　有望接大陸國家副主席

▲▼韓正。（圖／翻攝自央視）

▲大陸國務院常務副總理韓正。（圖／翻攝自央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院常務副總理韓正在中共舉行二十大後，卸任政治局常委一職，即將結束副總理的工作，不過，港媒報導，韓正將接循王岐山模式，接替他擔任國家副主席，仍享正國級待遇，協助習近平處理外事工作。韓正在上海市長任內，推動與台北市一同舉辦雙城論壇至今，他也是首位訪問台灣的直轄市市長，之後一路高升進入中央。

▲▼台北市自2010年起舉辦第一屆雙城論壇，時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的開幕式。（圖／台北市政府提供）

▲時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的雙城論壇開幕式。（圖／台北市政府提供）

《星島日報》報導，山東省人大會議昨（18）日閉幕，並選舉產生該省的十四屆全國人大代表，官方公布「中央提名的韓正同志當選」。消息稱，準備退休的中央領導人不會安排為全國人大代表，比如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

韓正出生於1954年4月，是道地的上海人，年僅49歲就當上上海市長。他在任上海市長10年期過，經歷陳良宇、習近平、俞正聲的先後三任市委書記，與習近平短期共事七個多月，關係良好。2012年底，他在十八大擔任政治局委員、上海市委書記，也代表他在仕途將更上層樓。

外界分析，韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴，風度翩翩。美國前總統歐巴馬在回憶錄中曾描述他印象中的韓正，稱他是，「共產黨的後起之秀」、「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

此外，韓正在上海市長任內和台北市推動的雙城論壇舉辦至今，共簽下42項備忘錄，範圍包括資源回收、體育交流、城市治理及基礎建設等多項議題。同時，韓正也是兩岸分治後，首位到訪台灣的大陸直轄市市長。

韓正當時親自率團訪問台北市並推銷世博會，還前往台北故宮、北美館、夜市等知名地標，台北市也應邀在世博會設立專館，替兩岸城市交流合作寫下新頁，官方主導下的城市民間交流也成為雙城論壇的最大特色。

ET快訊
快訊／林書豪公布震撼喜訊！　「我和太太兩年前完成婚禮」
春節「寒流攪局」暴跌11°C！　最冷時段出爐
「朋友洗腎到死…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕：真的別再吃
快訊／快檢查！　9、10月千萬發票4張還沒領
內閣團隊春節期間「看守」　蘇貞昌總辭擬春節過後
「好市多快速通關」曝光！內行：別人排隊，我已回家開煮
館長被釘滿頭！　「後腦一大包」滲血照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

機場查驗行李有恐怖軍武　海關傻眼「足以擊毀一台坦克車」

雙城論壇推手韓正卸政治局常委　有望接大陸國家副主席

自由行遇上「世紀大塞車」　3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

抖音學生妹人設崩了！推特直播自慰滿足土豪　網友轟「反差婊」

睡前愛關燈滑手機！22歲女眼睛「長出一大顆」　NG行為嚴重恐失明

黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底：大網紅

快訊／包裝標語引爆統戰之亂　大陸「好歡螺」回應了

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

機場查驗行李有恐怖軍武　海關傻眼「足以擊毀一台坦克車」

雙城論壇推手韓正卸政治局常委　有望接大陸國家副主席

自由行遇上「世紀大塞車」　3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

抖音學生妹人設崩了！推特直播自慰滿足土豪　網友轟「反差婊」

睡前愛關燈滑手機！22歲女眼睛「長出一大顆」　NG行為嚴重恐失明

黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底：大網紅

快訊／包裝標語引爆統戰之亂　大陸「好歡螺」回應了

2023年陸最搶手工作　「後疫情時代」電商類快遞員最夯

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久！偷情紀錄全曝

超過7歲走路變慢、開始嗜睡　7個老毛孩照護QA陪牠們慢慢變老

南港2022年唯一億元豪宅出爐　還為前屋主賺進1866萬大紅包

金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

萬海年終昨晚最後一分鐘入帳　依考績4-16個月不等、平均9個月

開箱4千萬新房！愛莉莎莎「超省裝潢費」曝光　便宜到網友起疑

3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

狠嗆「聞到味道就丟掉」爸今捧寶貝鼠手心疼　媽傻：誰要被丟？

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

關燈滑手機　女眼睛長出一大顆

抖音反差學生妹！　推特直播自慰滿足土豪

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子「醜到被下架」已開始拆除　

自由行遇上「世紀大塞車」 3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

勞斯萊斯當婚車！撞石墩成爛鐵...天價維修費曝

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

9秒淫片外流　女網紅回應了

妻打麻將「肉償賭債」徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

更多熱門

相關新聞

春節想飛就飛　東南亞、港澳、上海、歐美都還有機位

春節想飛就飛　東南亞、港澳、上海、歐美都還有機位

明天就開始春節10天假期，沒有規劃出國旅行的民眾，如果突然想飛，旅行社與各家航空公司指出，除了日本線爆滿，其他航點都還有機位，可以隨時上網購票，香港、澳門、上海、曼谷、胡志明、汶萊等都還有機位，要飛歐美、杜拜都還有機位。

大陸2022十大最醜建築！ 上海某購物中心像「發霉金針菇」奪冠

大陸2022十大最醜建築！ 上海某購物中心像「發霉金針菇」奪冠

上海迪士尼設備故障遊客被困　網刷一排喊+1

上海迪士尼設備故障遊客被困　網刷一排喊+1

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

男大陸病逝　警海撈數百筆資料助他落葉歸根

男大陸病逝　警海撈數百筆資料助他落葉歸根

關鍵字：

韓正雙城論壇上海政治局常委國家副主席

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

柯震東破相後首現身！縫30針解封

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面