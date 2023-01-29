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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦主任與洪秀柱會面　強調「將尊重、關愛、造福台胞」

▲▼ 洪秀柱,宋濤,國台辦 。（圖／中國台灣網）

▲會面現場。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤28日在廈門，與國民黨前主席洪秀柱會面，同時轉達大陸國家主席習近平的春節祝福和問候。宋濤指出，將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵更多台同參與「民族復興和祖國統一進程」。

據《新華社》報導，宋濤在會面中指出，2022年10月召開的中共二十大，對當前和今後一個時期對台工作作出部署，對兩岸關係發展、祖國統一進程具有重大深遠影響。

宋濤接著表示，將深入貫徹落實黨的二十大精神，秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，鼓勵和支持更多台灣同胞參與到現代化建設、民族復興和祖國統一進程中來，「希望洪主席一如既往為此貢獻力量。」

報導指出，洪秀柱在會見現場，感謝了習近平的祝福和問候，表示中國式現代化是兩岸共同的現代化，民族復興浪潮中「台灣不應缺席也不能缺席」，兩岸同胞應攜手奮進，共同完成民族復興、兩岸統一的志業。

洪秀柱28日晚間在臉書發文指出，很榮幸受廈門台商的邀請，在年初六來廈門與台商座談交流，「尤其在兩岸官方交流中斷的現下，我們也希望能夠對台商朋友能有積極的協助。」

洪秀柱強調，台商衷心期盼小三通全面開放，也希望兩岸直航的航點能夠增加，「這次來到廈門，有幸能和國台辦宋濤主任會面，我如實的轉達了台商朋友的心聲，也得到了相當正面積極的回應。」

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