綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　國民黨：不譴責「中國鵬」？

▲國民黨前主席洪秀柱春節期間到廈門會見新任國台辦主任宋濤。（圖／中國台灣網）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨前主席洪秀柱、國民黨籍立委陳玉珍等人赴中國與國台辦主任宋濤會面，洪秀柱與宋濤會面後甚至提及「兩岸同胞應該攜手完成兩岸統一的志業」，民進黨發言人黃彩玲今（31）日表示，國民黨面對從政黨員的「朝共」行徑立場態度默許縱容，令人遺憾。對此，國民黨副發言人陳暉表示，蔡政府自己人不斷赴陸賺人民幣，譴責洪秀柱、陳玉珍，為什麼不曾譴責自己黨內的「中國鵬」？

陳暉直言，如果民進黨政府有能力解決人民的經濟問題，在野黨又何須協助金門溝通呢？既然民進黨政府無力解決農漁產品銷陸被禁的情形，在陳玉珍與洪秀柱協助恢復出口後，難道不該表達感謝獲肯定嗎？

陳暉批評，民進黨反而再次大打「抗中保台」、「認知作戰」牌，事實上這樣的作法才是撕裂台灣。民進黨不僅敗選沒檢討，還只會每天喊著口號、打高空，卻繼續享受馬政府時期ECFA帶來的貿易順差。

陳暉進一步指出，蔡英文政府執政至今，對於兩岸關係的處理也模糊不清，一面打著抗中保台大旗，一面自己人不斷赴陸賺人民幣。譴責洪秀柱、陳玉珍，為什麼不曾譴責自己黨內的「中國鵬」？

陳暉表示，民進黨政府對於最基本的出口至大陸的格式、規則導致廠商資料填寫不完全遭到卡關，只會一味批評對岸遭到分化，無能替民眾解決問題。而國民黨此次實際協助民生與貿易問題，並試圖為兩岸緊繃的氣氛提供溝通管道後，民進黨不僅不領情，竟還硬扯對於新內閣的批評是轉移注意、扯後腿。民進黨或許是因為無法平息新內閣的爭議與民眾的批評，才急著拉國民黨來轉移注意，再次搬出已失效抗中保台口號，甚至忘記協助這些產品出口是執政黨與蔡政府應盡的本分。