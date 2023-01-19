華航2月起「兩岸、香港、洛杉磯」再增班！台灣－上海每周15班

▲中國已解除邊境限制。（圖／CFP）

記者李宜秦／台北報導

中國大陸自本月8日起全面解除邊境限制，中華航空因應最新防疫措施及旅運需求，兩岸航線的上海、北京、廈門陸續增班，其中台灣往返上海每周將達 15 班。另美的洛杉磯已天天飛航， 2 月起再增為每周 11 班。

華航表示，桃園-上海 (浦東) 航線自 1 月 26 日起增為每日 1 班， 1 月 27 日至 2 月 5 日間的春節疏運高峰，更特別增至每日 2 班，方便台商返回工作崗位； 1 月 28 日起復飛每周 2 班高雄-上海 (浦東)， 2 月起新增每周 6 班松山-上海 (浦東)。

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2 月起桃園-北京航線增至每周 2 班；桃園-廈門航線增為每周 6 班、3 月起再增至每日 1 班；目前每周 1 班的高雄-廈門，也將自 3 月起增至每週 3 班。另外桃園-香港航線 2 月6日起增為至少每日 4 班，3 月起至少每日 5 班；高雄-香港3月1日起恢復每日一班。

▲華航增加兩岸航線航班數量。（圖／記者任以芳攝）

北美航線也持續佈署，2月起晚上出發的桃園-洛杉磯CI008航班增至每天飛航，下午啟程的桃園-洛杉磯CI006則為每周一、三、四、日飛航，搭配安大略每周 4 班，總計每周提供15班台灣飛往加州大洛杉磯地區。

區域航線包括1月17日起桃園-琉球增至每日 1 班，1月19日復飛每周4班桃園-高松，1 月 20 日開航桃園-清邁，提供每周 4 班載客服務。

另外高雄出發航班除復飛上海 (浦東) 及增班廈門，農曆春節期間也擴大其他航點班次，高雄-東京增至每日1 班，高雄-曼谷飛航每周 4 班，高雄-大阪每周 6 班，高雄-首爾仁川每周 5 班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。