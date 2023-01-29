初八財神在西方！「4星座、4生肖」財運爆棚　3.3億大樂透得主就是你

▲大樂透頭獎上看3.3億。（示意圖／記者陳依旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台彩大樂透連5槓，今（29）晚將再度開獎，頭獎上看3.3億。命理師小孟老師透露，今天大年初八財神位在西方，有4星座和4生肖財運相當旺，其中屬羊的人可以去買彩券試試手氣，有機會「福神財氣同時光顧」。

小孟老師公布初八的生肖財運運勢，今日財位在西方，財氣時間是早上7時至9時，以及中午11時至下午3時。財運旺的星座包括金牛、雙子、天蠍、射手，4個生肖則是牛、馬、羊、狗。

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▲今日財神在西方。（示意圖／ETtoday資料照）

鼠：

工作：事業意外升遷

感情：新戀情新機會

財運：賒欠款項有望領回，有借有還再借不難

幸運色：鐵灰色

牛：

工作：團隊合作愉快

感情：異性主動攀談

財運：辛勤努力加班打工，業務分紅犒賞自己

幸運色：墨黑色

虎：

工作：真誠對待客戶

感情：熱情主動付出

財運：專業能力大幅提升，成為公司吸錢紅人

幸運色：純白色

兔：

工作：壓力重擔減少

感情：美麗意外邂逅

財運：加班不斷正財旺盛，彩券中獎偏財運佳

幸運色：翠綠色

龍：

工作：情緒控管得宜

感情：懂得討人歡喜

財運：購買商品多家比價，用小額資金賺回饋

幸運色：漆黑色

蛇：

工作：掌控處理局面

感情：有望告白成功

財運：電子商品優惠增多，優惠價格不買可惜

幸運色：正紅色

馬：

工作：新創意有點子

感情：理想溝通互動

財運：破財機會大幅減少，業績獎金滾滾而來

幸運色：金黃色

羊：

工作：具有分析能力

感情：親友介紹異性

財運：臨時起意購買彩券，福神財氣同時光顧

幸運色：米黃色

猴：

工作：逆轉負面形象

感情：到浪漫處約會

財運：喝午時水增加財氣，聚氣納財又不漏財

幸運色：象牙色

雞：

工作：友善對待同事

感情：新友誼新夢想

財運：可前往財神廟拜拜，添補財神爺的祝福

幸運色：青綠色

狗：

工作：提攜職場後輩

感情：珍惜眼前豔遇

財運：賺錢慾望強烈提升，年節盈收有望新高

幸運色：藕紫色

豬：

工作：微笑待人處事

感情：朋友介紹相親

財運：業績獎金拔得頭籌，抽佣分紅獲得肯定

幸運色：艷紫色