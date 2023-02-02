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FBI搜查拜登的「海濱別墅」　偷藏機密文件擴大調查

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登捲入文件門風波，個人誠信受到考驗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國政壇「文件門」事件延燒，美國聯邦調查局（FBI）1日搜索總統拜登（Joe Biden）位於德拉瓦州的海濱別墅。拜登的律師表示，此次搜索是針對機密文件調查的一部分，並且是在總統全力支持下提前計畫好的行動。

根據CNBC報導，拜登的私人律師鮑爾（Bob Bauer）發表聲明說，「在總統的全力支持與配合下，今天司法部按計畫搜查他在德拉瓦州里霍伯斯灘（Rehoboth）的家」，「根據司法部的標準程序，為了確保安全和公正，調查是在沒有提前公開通知的情況下展開，我們同意配合。」

鮑爾先前就曾表示，拜登的律師團曾於1月11日檢查過拜登位於里霍伯斯灘和威爾明頓（Wilmington）的住所，其中在威爾明頓發現機密文件，而里霍伯斯灘的海濱別墅則沒有。

報導指出，拜登的私人律師最早是在去年11月2日首次發現機密文件，隨後FBI於11中旬搜查了拜登在擔任總統前，於華盛頓特區所使用過的智庫辦公室，之後又於1月20日搜查了拜登位於威爾明頓的住所。

另據CBS報導，此次FBI的搜查是針對機密文件事件調查的一部分，對此FBI沒有發表回應，也不清楚是否再有發現機密文件；報導提到，由於雙方都同意此次搜索，因此此次調查並不涉及搜查令。

美國總統拜登的「文件門」事件越演越烈，拜登位於華府的私人智庫辦公室於去年11月2日就被發現藏有機密文件，但直到近期才披露，共和黨陣營質疑，此事發生在去年期中選舉期間，白宮選擇刻意隱瞞此事，有欺騙選民之嫌。

先前，前總統川普（Donald Trump）也因為將數百份機密文件帶回自己位於佛羅里達的俱樂部，而遭到司法部調查，當時拜登還曾批評川普的行為是「不負責任」，如今自己也捲入文件門風波，使他的個人誠信受到質疑。

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