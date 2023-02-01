美日荷聯手限制「半導體設備」出口中國　印度準備加入美國陣營

▲荷蘭半導體設備製造商ASML限制對中國出口。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

《彭博社》報導，美國時間1月27日，日本、美國、荷蘭官員結束會談，達成限制向中國企業供應先進半導體相關設備的共識。美國官員今天也坦承，華府和日本與荷蘭之間存在一項協議，對出口到中國的半導體製造設備實施新禁令。另外在美日荷達成相關共識之後，傳出美國也即將拉印度加入封鎖中國半導體陣營。

華府去年10月對輸中「半導體製造設備」實施全面性限制，尋求遏制北京全力發展半導體產業，強化軍事實力的能力。包括荷蘭艾司摩爾（ASML Holding NV）與日本東京威力科創（Tokyo Electron）等半導體製造設備大廠，都成為美國拉攏的對象。

美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）2月1日在華府活動場邊表示：「我們現在無法談論這項協議，但你們絕對可以和我們在日本和荷蘭的友人討論。」

《紐約時報》報導指出，在華盛頓舉行了為期2天的高層會議後，美國和印度官員1月31日達成一致，同意擴大兩國在國防技術、半導體、人工智慧等高科技領域的合作。

根據雙方達成的協議，美方將努力推動印度建設先進的移動網路，並尋求在半導體生產方面的新合作，包括幫助印度加強晶片的研究和生產、解決監管障礙，以及印度人才赴美工作簽證限制等。

▲美國將拉攏印度加入，將某些關鍵零組件的製造從中國轉移至印度 。（示意圖／路透）



《紐約時報》指出，美國出於在這些領域與中國競爭的考慮，試圖將某些關鍵零組件的製造從中國轉移至印度。美國戰略與國際研究中心高級顧問羅索（Richard Rossow）表示，「我們在這裡有一個共同的目的，那就是擔心中國會在所有領域吃掉我們的午餐，除非我們找到合作的領域。」

中國外交部發言人毛寧日前對相關議題表示，「個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業轉移、脫鉤，有關霸凌、霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應鏈的穩定。」

毛寧說，「我們希望各方秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主地作出決定。」