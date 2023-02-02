今10:00開搶！「日韓機票1499元起」　東京、大阪、首爾全都有

▲虎航今日推出優惠機票。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

各國解除邊境限制，國人瘋搶出國，台灣虎航推出優惠機票，日本、韓國單程票價只要1499元起，適用優惠的目的地包括東京、福岡、名古屋、大阪、沖繩、仙台、岡山、茨城、首爾、釜山、濟州、大邱，今日上午10時開賣。

台灣虎航在臉書官網宣布「台虎超值優惠機票又來了」，優惠將於今日10時起至明日23時59分限時開搶，飛日韓機票1499元起，地點包括東京、福岡、名古屋、大阪、沖繩、仙台、岡山、茨城、首爾、釜山、濟州、大邱，搭乘時間為今年6月1日到10月28日。

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另外樂桃航空也宣布，今年3月28日起開航台北（桃園）－名古屋航線，同時復飛高雄－大阪（關西）航線，兩條航線均於今（2）日14時起開賣，名古屋航線單程票價3090元起，高雄-大阪航線3190元起。另將於明（3）日推出慶祝優惠，台北－名古屋、高雄－大阪機票七折起，其他台灣出發航線八折起。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）