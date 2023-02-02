卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點「下一步錯誤」QQ了

▲網友貼出顯示錯誤的截圖，抱怨搶不到。（圖／翻攝自Facebook／台灣虎航）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣虎航日前推出優惠機票，今（2）日10時起至明日23時59分限時開搶，飛日韓機票單程1499元起，讓不少人超心動。不過，開賣時間過沒多久，大批網友湧入虎航粉專，直呼「網站、APP都卡當了」、「有點到，然後下一步錯誤QQ」、「網頁版看了個寂寞～」紛紛抱怨根本搶不到。

稍早，10點開賣時間過沒多久，就有網友到虎航粉專留言，貼出「連接伺服器失敗，請稍後再試」或「Server error」、「發生未預期錯誤」等截圖，對於顯示錯誤感到相當不滿，「APP永遠看得到買不到」、「再一次浪費我的時間」、「有點到，然後下一步錯誤QQ」。

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PTT的旅日板（Japan_Travel）也怨聲四起，「工程師還在睡覺嗎？發生未預期錯誤 =.=」、「卡爛」、「卡死，根本進不去」、「目前同時訂位人數較多，請稍候……」、「果然塞車，不意外，有人可以教一下如何快速進入嗎」、「名古屋有看到1999，然後就沒了」、「卡10%好久。」

此外，還有人看了價格後傻眼，「剛進去其實真沒什麼特價票，不曉得是不是還沒正式開，而且跟昨天比，真的有些區間還漲了……=.=」、「沒多少票欸= =」、「進去看（8月大阪）價錢都沒有特價耶！覺得疑惑」、「09:55分2899（元），10:01分3199（元），莊孝維……還漲價」、「只有本來就是底價的有丟3~5張票。」

但也有網友表示有買到，「沒看到1499（元），但想要的日期比昨晚看還便宜就買了」、「現在只要是來回7千以下，我覺得就算便宜了啦！仙台是2599」、「買到八月大阪去程2099」、「最低1499的應該是韓國，日本應該是1799（元）起跳。」

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA出示這張優惠券，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，可享有指定優惠。詳細使用方法請參閱圖片。（圖／BIC CAMERA提供）