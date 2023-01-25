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虎航開闢3大新航點！「札幌、峴港、新潟」去回程航班一次看

▲▼台灣虎航開航桃園-峴港航線。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航近期陸續開航札幌、峴港、新潟航線。（圖／台灣虎航）

記者李宜秦／台北報導

隨著各國邊境解封，各家航空公司也紛紛開航新航點，台灣虎航陸續於去年10月16日開航日本札幌（新千歲）、12月24日開航越南峴港、今年1月17日開航日本新潟等航點。

虎航自去年10月16日開航日本札幌（新千歲），去程航班編號IT234，每周四及周日上午6:00自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每周四及周日上午11:45自新千歲機場起飛。自10月30日後，再增為每周三班，分別是周二、周四及周日執飛。

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而自去年12月24日起，虎航也看準近年在觀光及商務旅客市場都快速成長的越南，開航桃園-峴港航線。峴港位於越南的中部，由於自然風光秀麗，又擁有多處世界遺產，更被美國《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一。

▲▼虎航開航峴港。（圖／虎航）

▲虎航開航峴港，圖為航班時刻表。（圖／虎航）

桃園-峴港航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT551，每周三、六的下午16:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每周三、六的晚上19:40自峴港國際機場起飛。

虎航最新開航的地點則為桃園-新潟航線，該航線於今年1月17日正式首航，新潟成為台灣虎航飛往日本的第16個航點。開航初期每周營運二班，去程航班編號IT228，每周二、五上午11:00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每周二、五下午16:00自新潟機場起飛。

位於日本北陸地區的新潟縣，因日本作家川端康成的《雪國》一書，成為許多人心目中雪國的代名詞。除了充沛的雪量造就當地多采多姿的冬季活動外，豐富的溫泉鄉也讓這裡的冬季旅遊更增添魅力。

▲虎航明年1/17起直飛新潟，圖為航班時刻表。（圖／虎航）

▲虎航直飛新潟，圖為航班時刻表。（圖／虎航）

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