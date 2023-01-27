電視購物消費喜中東京來回機票　台北郭小姐興奮忘了已年初幾

▲大年初五的東森購物台「開運迎財神，天天抽萬元好禮」活動，由購物專家佩芳搞笑扮演瑪莉蓮夢露的妹妹「瑪莉大蓮霧」，和身著喜氣亮片裝的購物專家紫瑩，共同來抽出市價$8800元的「PLAYBOY七件式寢具組」五名和市價$60,000元的「日本東京來回機票」乙名。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

農曆春節10天連假期間，東森購物電視通路同步推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」活動，1/26(四)大年初五開工日，由購物專家佩芳搞笑扮演瑪莉蓮夢露的妹妹「瑪莉大蓮霧」，和身著喜氣亮片裝的購物專家紫瑩共同抽出大獎，結果市價6萬元的日本東京來回機票由台北郭小姐獲得，但在回答通關密碼抽獎日是大年初幾時，郭小姐興奮得一度答錯為年初四，直到兩位購物專家不斷咳嗽暗示才答對。

▲東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」活動，於1/26大年初五抽出市價$60,000元的日本東京來回機票幸運得主—台北市的郭0珍小姐，說出通關密語更加碼送1688的東森購物大紅包。

除了東京來回機票，東森購物電視通路也在初五迎財神日抽出市價$8800元的「PLAYBOY七件式寢具組」五名，分別是台中的吳０真、台中的賴０雪、台北的朱０瑜、台南市的楊０縈和李０賢。佩芳和紫瑩也預告今天1/27(五)大年初六將要抽出美洲雙人來回機票，1/30(一)大年初九則是抽出歐洲雙人來回機票的幸運得主，敬請支持東森購物的會員朋友們，千萬準時收看17:50在東森購物CH47頻道的開獎時間。

▲東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」活動，於1/26大年初五抽出市價$8,800元的「PLAYBOY七件式寢具組」。

1/20(小年夜)-1/29(初八)新春活動期間內，凡於東森購物電視通路消費任一件商品，即有機會參加開運迎財神天天開獎活動，1/23(初二)到1/27(初六)以及1/30(初九)，每天晚上17:50於東森購物47台準時開獎，每天將抽出5名送出市價$8800元的PLAYBOY七件式寢具組及1名大獎幸運得主，超值大獎1/23(初二)首先將抽出一名獨得老爺酒店住宿券10張，1/24(初三)送iPhone 14手機，1/25(初四)抽老爺酒店住宿券20張，1/26(初五)、1/27(初六)及及1/30(初九)則將送出日本、美洲及歐洲雙人來回機票，開獎現場還將callout給大獎幸運得主，只要回答通關密語，將再加碼送1688元大紅包。

▲過年期間，東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20~1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票、iPhone 14手機及20張老爺酒店住宿券等大獎。

東森購物電視通路1/1-1/31也同步推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，活動期間內，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone14智慧手機及dyson等總價值超過4百萬元的好禮，張張有獎，買愈多帶回獎項愈多。