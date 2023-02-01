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超怕型男老公「晚上撲過來」　人妻寧看A片！冷感嘆：可以離婚嗎

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲原PO會看謎片解放性慾，但就是不想和老公交歡。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「先生很可憐！」一名人妻透露，老公儘管已45歲，但仍是個型男，時常在夜裡向原PO求歡，總令原PO害怕又抗拒。如今已2個月沒行房，原PO直言，如果老公在外偷吃「也不錯」，至於萌生這個念頭，也讓原PO開始反省「我既然不會生氣，那應該已經不愛他了吧？」該文章引發網友熱議。

一名女網友在Dcard表示，結婚5年育有1子，如今原PO才35歲就對房事越來越無感，「先生是好爸爸、好丈夫，雖然大我10歲，但外型保養不錯，別人應該是可以吃得下的類型。」

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面對老公時常想激戰一番，總讓原PO直言很畏懼，「害怕他半夜過來親我...想要性行為，感覺被強暴，常常閉著眼睛希望趕快過去」，就連老公深情熱吻，也讓原PO感到很崩潰，「下意識跑去廁所洗嘴巴！」原PO也補充表示，已把老公當成家人，如同大家不會對哥哥、弟弟有性慾一樣的意思。

事實上，原PO並非沒有性慾，也不是因為工作、帶孩子而感到勞累，就是純粹不想碰觸愛撫，「私下也會看A片解決慾望，但就不會想跟老公，也對外面的異性沒興趣。」

原PO掐指一算表示，和老公已2個月沒行房了，並暗自推測「先生看我沒反應...可能也算了」，甚至也不在意老公在外找偷吃。話鋒一轉，原PO一度反省，平時與老公相處和睦，也鮮少吵架，假若老公真的有小三，「我既然不會生氣，應該已經不愛他了吧？」

最後，原PO也開始懷疑人生直呼，身體是誠實的，想逃就是想逃，「無法欺騙自己對他有慾望，一想到這婚姻枷鎖是一輩子...該離婚嗎？娶我這種老婆真的好雷。」

文章曝光後，網友給予建議，「老公確實很可憐，有跟他提這件事嗎？一直被愛人拒絕，真的很令人難過」、「建議去看醫生諮詢，找先生一起談談」、「如果還可以是朋友，那就性事各自玩，孩子一起顧。也沒有誰可不可憐，慾望都是真的，硬要用各種道德枷鎖綁住只有一次的人生，才是真的可憐」、「討論性事外包吧，反正你也不想跟他發生關係，也不必擔心被傳染性病什麼的」、「沒錯！你已經不愛了，離婚放過他，但是不要跟對方拿任何錢哦」。

▼原PO求問該離婚嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Pixels）

▲性愛,正妹,美女,性感。（圖／免費圖庫pixels）

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