她5度試管求子…渣夫搞大員工肚！小三還傳胎兒超音波照　崩潰求償

▲人妻10年做5次試管嬰兒為生寶寶，丈夫卻偷吃搞大女員工肚子，她崩潰離婚並對小三求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名黃姓電子零件廠老闆，與已婚潘姓女員工滾上床並懷孕墮胎，黃男妻子發現潘女傳胎兒超音波照給老公，要求「想看到空白的配偶欄」、「想擁有完整的你」，妻子對於結婚10年來自己辛苦做了5次試管嬰兒，只為求得一個孩子，丈夫卻在外偷吃，感到崩潰不已，離婚後提告小三求償，法院審後判潘女須賠償30萬，全案還可上訴。

妻子心碎表示，她與黃姓丈夫結婚近10年間，為了擁有自己的寶寶，忍受身心痛苦努力做了5次試管嬰兒療程，沒想到2021年3月間，卻發現丈夫近2年來與公司潘姓女員工搞婚外情，對方也是已婚身分，卻與老公上床還懷孕，並傳訊給老公嫌惡說「（結婚）戒指很礙眼」、「希望你快點順利解結你們的（婚姻）關係」，直接表白「希望我生日那天能擁有一個完整單身的你，買房子給我們住還有離婚」，並傳了2人擁吻、出遊合照。

最後小三到醫院墮胎，向老公訴苦「我沒有忘記手術台有多冰冷」，妻子讀完後大受打擊，因而罹患環境適應障礙、焦慮狀態及憂鬱症，隔年與老公簽字離婚，因為離婚她也需離開共同開設的公司，找其他工作以謀生，還至身心科治療及進行諮商，她憤而提告小三求償80萬元。

小三倒是直接坦承與黃男婚外情一事，但主張妻子在提出訴訟的2年多前就得知一切，現在才提告已超過時效，也曾向妻子道歉，表示願意賠償，只是金額太高無法負擔。

法官檢視臉書對話截圖，雖然妻子留言「你們的事情我很早前就知道，也私下做了調查，很多的事情我都知道」，但無法斷定妻子指的事是什麼，無法確認提出訴訟時已超過2年時效，而各種親密照、討名分、訴愛意的訊息證據明確，認為潘女有侵害配偶權，須賠償妻子30萬元，全案可上訴。