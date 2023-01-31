寫分手信向獄中老公自爆下海　苦情妻淚訴為養孩：任由男人玩弄

▲新北人妻上法院訴請離婚，控訴丈夫入監服刑前就出軌，丈夫反控她愛上他獄友才想離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北男子阿強(化名)入獄4年後，遭妻子琳琳(化名)指他服刑前就偷吃，訴請離婚，阿強則反控妻子是因為愛上他獄友才想離婚。法官檢視夫妻倆的通信，發現琳琳為獨自扶養幼女而下海賣身，寫分手長信向阿強哭訴「他(獄友)沒有搶你老婆，你跟我夫妻之間早已名存實亡」、「每天痛苦忍受作嘔的客人，任由客人每天各式各樣的，擺弄玩樂身體」，認為兩人婚姻破裂，已無修復可能，判准離婚。

琳琳主張，因丈夫阿強入獄，她為了獨自扶養女兒不得不加倍辛苦工作，卻又從臉書發現阿強早就出軌，直到入獄前都還沒和小三分手，讓她覺得婚姻維持不下去，訴請離婚。

阿強則否認偷吃，表示琳琳每周都會帶女兒來宜蘭監獄探望他，而後他收到獄友和妻子的來信，發現妻子愛慕他獄友，這才是妻子提離婚的主因，但他仍想在出獄後為妻女打造完整家庭，不想離婚。

阿強出示獄友寄給他的信，上面寫「她(人妻)跟我告白了，說她喜歡上我」、「就那次我被她抱了一下」、「還是要告訴你，我沒有做出對不起你的事」。另外，妻子寄給阿強的信上也說「他沒有搶你老婆，是你一直逃避著，你跟我夫妻之間早已名存實亡」，妻子也在信上自承下海賣身，哭訴生活陷入困境，表示「我再不想辦法，我跟女兒真的要吃大便了」、「每天痛苦的忍受我作嘔的客人，任由客人每天不同各式各樣的，擺弄玩樂我身體的男人，在我身心靈上肆意百般的玩弄，你根本無法想像我所遭受的折磨苦難，忍受多少痛苦委曲，才得以養育我的寶貝女兒....我已經無法再愛你了」等語。

法官檢視相關證據，認為阿強在入監前確有婚外情，另兩封書信也顯示，琳琳因經濟窘困，不得不從事出賣靈肉工作，又得知阿強早已外遇，身心大受打擊，已失去維持婚姻的意願，此時獄友同情琳琳遭遇而給予安慰，琳琳因精神痛苦對他產生依賴，表達愛慕遭拒，並無背叛婚姻。夫妻倆也因阿強入監服刑4年而無生活交集，婚姻已難維持，判准離婚，阿強再上訴被駁回，全案還可上訴。