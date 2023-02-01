晶圓廠經理：謝謝幫我X　人妻下屬暈爆！警察夫怒了他慘丟飯碗

▲已婚晶圓大廠課經理偷吃已婚女下屬，遭她老公提告求償，課經理因此丟了飯碗，法院也判他須賠下屬老公50萬元。（圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

桃園某晶圓大廠已婚課經理阿德(化名)偷吃人妻女下屬小庭(化名)，之後小庭發現阿德對她漸漸冷淡，又疑似移情別戀，小庭認為被欺騙感情憤而開撕，向公司提性騷擾申訴案，阿德因此慘丟月薪17萬的工作；而小庭的警察丈夫發現後，也提告阿德求償，高等法院檢視2人鹹濕對話「妳下面出水」、「謝謝妳在我射了之後還幫我含」，且推算大約發生25次性行為，判阿德須賠50萬給小庭丈夫。

小庭的丈夫指控，阿德為妻子的直屬主管，明知道小庭已婚，卻長期濫用職務權勢，誘逼小庭發生性行為，他也認為公司人資處長明知阿德行為，卻表示不追究、未盡監督之責，因此要求公司和阿德連帶賠償240萬元。

法院審理時，發現阿德後來又勾搭上另一名已婚女下屬，於是從公司mail發信給小庭，表示想結束關係，小庭感到被玩弄，心生不滿，2021年11月向公司提出申訴進行報復。公司對2人進行訪談調查，阿德坦承和小庭發生關係，表示「我跟小庭的性行為大部分發生在下班後，我們準時下班然後再去MOTEL或是在車上，有時會利用中午午休去」、「在2019年平均1至2個月會去1次，…2020年開始比較頻繁，大概2週會發生1次」。

小庭也拿出與阿德的親密對話證明2人關係，阿德問小庭「妳剛剛下面是出水的嗎？」、小庭回「那個很有fu」，阿德還向小庭致謝「謝謝妳那一天、在我射了之後還幫我含、還想再一次」等語，後來公司判定2人的性行為並非建立在職務或權勢上，判定性騷擾不成立，但後來阿德也從公司離職。

法院一審判阿德須賠50萬給小庭老公，阿德不服上訴，改口只發生過一次性行為，又提出民法現不保護配偶權來請求免責，還說小庭老公已原諒自己出軌的老婆，他也應該同樣免除侵權責任。

但阿德在公司的訪談自白詳細，坦承是2人都是為了「戀愛的感覺」，並推算他自述的頻率，共計約發生25次性行為，讓對方配偶深感痛苦，高等法院認為判賠50萬元適當，駁回上訴，全案定讞。