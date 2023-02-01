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返家發現分居妻「新歡躲在衣櫃」　男暴怒和兒子聯手打死小王

返家發現分居妻「新歡躲在衣櫃」　男暴怒和兒子聯手打死小王。（圖／翻攝自Facebook）

▲父子聯手打死人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國49歲男子韋恩(Wayne Peckham)返家時發現，還沒離婚的分居妻子不但已經有新歡，而且對方還躲藏在臥室衣櫃中，一氣之下和兒子萊利(Riley Peckham)聯手狠狠把對方暴打一頓，結果鬧出人命。

男子韋恩與23歲兒子萊利被控，去年1月23日晚間在諾福克郡道納姆市場 (Downham Market)家中，活活打死39歲男子羅德威爾(Matthew Rodwell)，他雖然已經和妻子凱芮(Kerry Peckham)分居，但是當時2人還沒有離婚，所以當他發現羅德威爾出現在妻子房內時十分火大。

檢察官表示，羅德威爾當時很害怕被韋恩發現，所以躲藏在衣櫃中並且報案，韋恩在兒子的幫助下很快就找到羅德威爾，興奮大喊「你死定了」，後來便開始瘋狂攻擊羅德威爾，凱芮見狀試圖阻止也被攻擊。

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男發現小王躲在衣櫥內，威脅要殺死對方。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

凱芮表示，當羅德威爾從樓梯上摔下來時，她看到韋恩父子2人仍繼續踩踏毆打羅德威爾的身體和臉，「當時他們2人的關係不只是父子，更像是親密戰友，2人都十分滿足於用暴力來達成目的」。

警方後來趕到現場才終於制止2人，然而重傷的羅德威爾在現場被宣布身亡，驗屍發現，死者身上一共有40多處重傷，死因為窒息。目前父子2人對於被指控的謀殺罪均不認罪，另外韋恩還被控多次對凱芮家暴，案件正在調查中。

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