　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英前首相：普丁出兵前曾威脅　用導彈攻擊英國「只需1分鐘」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國前首相強生（Boris Johnson）表示，他在烏俄戰爭開打前曾和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行談話，當時他正說服普丁不要入侵烏克蘭，但普丁也強硬暗示，「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘。」

強生在BBC製作的紀錄片中表示，他在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之前，曾經在一次通話中，以北約（NATO）可能進行干預為由，試圖說服普丁放棄攻打烏克蘭，但普丁卻對他說出「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘」之類威脅的話。

▲▼英國前首相強生（Boris Johnson）訪問烏克蘭並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前首相強生日前訪問烏克蘭並與總統澤倫斯基見面。（圖／達志影像／美聯社）

強生說，「從他非常放鬆的語氣聽來，他似乎有種超然的感覺，他只是在配合我的談判。」為了阻止俄羅斯展開行動，強生也向普丁表示，烏克蘭不會立刻加入北約，且若俄軍發起行動，在俄羅斯邊境駐派的北約軍隊只會更多。

結果普丁說，「你說烏克蘭不會很快加入北約？什麼叫很快？」強生則回應，「烏克蘭在可預見的未來都不會加入北約，你很清楚這點。」

BBC指出，這通電話結束後兩個星期，俄羅斯就對烏克蘭發動攻勢，強生也隨即接到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話，「澤倫斯基非常非常冷靜，但他告訴我，俄軍在四處攻擊。」強生說，他當時有提議可以協助澤倫斯基撤離，「但他沒有接受我的提議，而是勇敢地待在原地。」

►俄軍「充氣坦克」想欺敵！結果「砲口軟掉」超落漆　烏軍發文狂酸
►俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷
►烏克蘭戰力又增強　波蘭宣布「加碼援助」30輛主戰坦克

ET快訊
「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了
快訊／那霸機場接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又
爆紅App遭用戶指控盜刷信用卡　公司回應了
快訊／台北國賓飯店工地火警！　大量白煙狂竄
「過年10天噴6萬」他存款失血超崩潰！釣出一排苦主：年終還0
「陳先生」捐2千萬給健保！　本人親露面
麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻：冷死
曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

離家「買飯25分鐘」　人夫返回發現「妻子活活勒死3幼孩」崩潰

滑翔傘失控重摔！39歲男「全身骨折」身亡　絕命自拍成最後身影

英前首相：普丁出兵前曾威脅　用導彈攻擊英國「只需1分鐘」

北海道跌破「零下32度」！出現本季最低溫　各地嚴寒將持續

和朋友玩捉迷藏睡著　15歲男醒來發現自己在「另外一個國家」傻眼

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

「雙頭犬」CH.1.1來了！與致命Delta有相同突變　次世代疫苗也難防

送保母家才5分鐘！寵物犬突然飛撲男童　「臉被咬爛」扯下部分耳

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

離家「買飯25分鐘」　人夫返回發現「妻子活活勒死3幼孩」崩潰

滑翔傘失控重摔！39歲男「全身骨折」身亡　絕命自拍成最後身影

英前首相：普丁出兵前曾威脅　用導彈攻擊英國「只需1分鐘」

北海道跌破「零下32度」！出現本季最低溫　各地嚴寒將持續

和朋友玩捉迷藏睡著　15歲男醒來發現自己在「另外一個國家」傻眼

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

「雙頭犬」CH.1.1來了！與致命Delta有相同突變　次世代疫苗也難防

送保母家才5分鐘！寵物犬突然飛撲男童　「臉被咬爛」扯下部分耳

王躍霖轉戰味全龍一年內待3隊　攜手王維中兄弟一起拚

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了：聰明人都知道

日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

錯過這次今生看不到！綠色彗星ZTF本周三最近「雙筒望遠鏡可見」

加壓馬達在客廳正上方！他憂「住戶用水就吵」　內行揭降噪妙招

經典賽／報到前突然跳出12強影片　王威晨：看得雞皮疙瘩

國際熱門新聞

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

長野雪崩多人被埋　3人國籍曝光

妻送墓碑蛋糕勸夫戒菸　他10天後真的死了

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

美眾議員：很可能2年後為了台灣向中國開戰

23歲正妹網紅自爆「尋求安樂死」！

即／日本長野雪崩！逾10人被埋「疑外國遊客」

群馬縣雪崩　1人埋1小時慘死

印度高官遭當眾槍擊亡　「富到流油」背景曝

俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭赫松市　釀3死6傷

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

CH.1.1來了！與致命Delta相同　疫苗也難防

俄軍充氣坦克想欺敵　「砲口軟掉」超落漆

更多熱門

相關新聞

伊朗軍工廠遇襲　幕後黑手疑為以色列

伊朗軍工廠遇襲　幕後黑手疑為以色列

伊朗國防部一間軍工廠28日深夜遭到無人機攻擊，引發巨大爆炸，官媒也公開爆炸當下的畫面，引發關注。美國一名官員29日指出，這場攻擊事件的幕後黑手似乎是以色列。五角大廈稱美國並未介入，而以色列軍方則是拒絕回應此事。

傳王毅2月訪俄　為習近平出訪鋪路

傳王毅2月訪俄　為習近平出訪鋪路

俄軍充氣坦克想欺敵　「砲口軟掉」超落漆

俄軍充氣坦克想欺敵　「砲口軟掉」超落漆

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

澤倫斯基誓阻止俄國參加2024奧運

澤倫斯基誓阻止俄國參加2024奧運

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁英國強生

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

最美脫北女孩「全身都變了」！

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面