站懸崖邊拍TikTok短片　27歲男慘墜21m「水下洞穴找到遺體」

▲男為了拍片，不幸墜崖身亡。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Coast Guard Sector San Juan）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一名男子在波多黎各西南部海岸遊玩時，為了拍攝TikTok影片，不惜涉險站在懸崖邊緣，結果不小心從21公尺高處墜崖，後來在美國海岸警衛隊與波多黎各潛水隊連夜搜尋下，終於找到屍體。

居住在印第安納州哥倫布市(Columbus)的27歲男子加雷(Edgar Garay)，上月29日下午5時37分在波多黎各卡波羅霍市(Cabo Rojo)遊玩時，為了拍影片上傳網路不小心墜崖。

加雷的兄弟卡洛斯(Carlos)表示，當時堂哥帶著加雷到懸崖上觀光，雖然堂哥有警告對方不要站得離懸崖太近，沒想到還是發生意外，「我兄弟有一個TikTok帳號，他很喜歡拍攝影片並且上傳內容，不幸的是，他也是為了拍影片才會站在懸崖邊緣」。

當局接獲報案後，海岸警衛隊當天下午6時50分加入搜尋行動，後來派遣直升機連夜進行搜尋，終於在水下一個洞穴中找到加雷遺體，驗屍發現其頭部受到重傷。死者家屬目前已在GoFundMe網站發起募款，希望能盡快把加雷的遺體帶回家人身邊。