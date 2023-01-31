以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

▲患有嚴重精神疾病的貝拉爾，將哥哥的頭割下後丟入垃圾袋。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國41歲女子貝拉爾（Heaven Belal）因患有嚴重精神疾病，懷疑46歲的哥哥奧馬爾（Omar Belal）試圖對自己不利，突然用刀襲擊奧馬爾後將其斬首。警方到達現場後，發現貝拉爾將哥哥的斷頭裝入了一個垃圾袋內，而這起案件目前已被帶到英國中央刑事法院審理。

據BBC等英媒報導，貝拉爾原本不與哥哥住在一起，但她卻在2021年2月突然從普利茅斯（Plymouth）搬到倫敦，希望住得離哥哥近一些。2021年7月27日下午，住在他們公寓樓下的鄰居聽到屋內傳來一陣騷動與男人的尖叫聲後，下秒電視就被開得很大聲，彷彿想要掩蓋些什麼，於是鄰居立刻上樓敲門詢問貝拉爾是否需要尋求幫助。

不過，貝拉爾當時並未應門，僅表示自己正在洗澡，於是憂心忡忡的鄰居只好在下午2時44分與社工聯絡，並和警察一起強行進入貝拉爾家。警方進入貝拉爾的家後，只見奧馬爾正躺在地上，身上還蓋有多個垃圾袋。警方掀開垃圾袋，發現這名男子的頭部已經失蹤，全身上下一絲不掛，胸部與身上還有多處刺傷。

警方隨後在一個垃圾袋內找到奧馬爾的斷頭，不過貝拉爾卻否認自己殺了哥哥。辯方律師指出，貝拉爾其實在事發當時也曾撥電報警，但接線員卻認為貝拉爾當時的精神十分混亂，因為她在電話接通後，將自己稱為舊約聖經中的先知「薩摩伊爾」（Samoeel）。

目前，精神病學家一致認為貝拉爾患有「非常嚴重的精神疾病」，精神科醫師也認為她當時沒有意識到自己的所作所為是錯誤的，因此控辯雙方都請求陪審團以「精神錯亂」為由，對這起謀殺案作出無罪判決，讓這次的刑事審判不同尋常的。截至今日，有關這起案件的審判仍在繼續。