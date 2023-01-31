　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

▲▼垃圾袋。（圖／CFP）

▲患有嚴重精神疾病的貝拉爾，將哥哥的頭割下後丟入垃圾袋。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國41歲女子貝拉爾（Heaven Belal）因患有嚴重精神疾病，懷疑46歲的哥哥奧馬爾（Omar Belal）試圖對自己不利，突然用刀襲擊奧馬爾後將其斬首。警方到達現場後，發現貝拉爾將哥哥的斷頭裝入了一個垃圾袋內，而這起案件目前已被帶到英國中央刑事法院審理。

據BBC等英媒報導，貝拉爾原本不與哥哥住在一起，但她卻在2021年2月突然從普利茅斯（Plymouth）搬到倫敦，希望住得離哥哥近一些。2021年7月27日下午，住在他們公寓樓下的鄰居聽到屋內傳來一陣騷動與男人的尖叫聲後，下秒電視就被開得很大聲，彷彿想要掩蓋些什麼，於是鄰居立刻上樓敲門詢問貝拉爾是否需要尋求幫助。

不過，貝拉爾當時並未應門，僅表示自己正在洗澡，於是憂心忡忡的鄰居只好在下午2時44分與社工聯絡，並和警察一起強行進入貝拉爾家。警方進入貝拉爾的家後，只見奧馬爾正躺在地上，身上還蓋有多個垃圾袋。警方掀開垃圾袋，發現這名男子的頭部已經失蹤，全身上下一絲不掛，胸部與身上還有多處刺傷。

警方隨後在一個垃圾袋內找到奧馬爾的斷頭，不過貝拉爾卻否認自己殺了哥哥。辯方律師指出，貝拉爾其實在事發當時也曾撥電報警，但接線員卻認為貝拉爾當時的精神十分混亂，因為她在電話接通後，將自己稱為舊約聖經中的先知「薩摩伊爾」（Samoeel）。

目前，精神病學家一致認為貝拉爾患有「非常嚴重的精神疾病」，精神科醫師也認為她當時沒有意識到自己的所作所為是錯誤的，因此控辯雙方都請求陪審團以「精神錯亂」為由，對這起謀殺案作出無罪判決，讓這次的刑事審判不同尋常的。截至今日，有關這起案件的審判仍在繼續。

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

日本奈良公園「神鹿」受保護超過千年　擁有獨特基因型

揹老奶奶過馬路演很大？警察「驅趕老婦」影片曝　民眾打電話罵翻

老公疑偷吃！人妻刀刺下體再狠咬　他「陰莖快被弄斷」虛弱慘況曝

花619元吃蛤蜊！22歲女咬到「詭異硬物」　竟是價值13萬元紫珍珠

遊戲實況主竟是寵物魚！玩《寶可夢》改主人ID　盜刷信用卡儲值

北約祕書長警告：普丁集結20萬大軍！　「開戰1周年」恐發動猛攻

安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」退政壇！2／3請辭議員　長子擬接班

男酒駕車斷兩截　未婚妻噴飛喪命「腹中胎兒被撞出」

酒吧3女大亂鬥！三寶媽「身上淋乾洗手」　瞬間引火80%燒傷身亡　

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

日本奈良公園「神鹿」受保護超過千年　擁有獨特基因型

揹老奶奶過馬路演很大？警察「驅趕老婦」影片曝　民眾打電話罵翻

老公疑偷吃！人妻刀刺下體再狠咬　他「陰莖快被弄斷」虛弱慘況曝

花619元吃蛤蜊！22歲女咬到「詭異硬物」　竟是價值13萬元紫珍珠

遊戲實況主竟是寵物魚！玩《寶可夢》改主人ID　盜刷信用卡儲值

北約祕書長警告：普丁集結20萬大軍！　「開戰1周年」恐發動猛攻

安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」退政壇！2／3請辭議員　長子擬接班

男酒駕車斷兩截　未婚妻噴飛喪命「腹中胎兒被撞出」

酒吧3女大亂鬥！三寶媽「身上淋乾洗手」　瞬間引火80%燒傷身亡　

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

8警殺人！高階警出軌人妻後招同僚殺醋夫

21歲男爽娶第3任妻！　二房挺孕肚送祝福

俄警告美：核武條約3年後到期恐結束

巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊　至少61死150傷

和朋友玩捉迷藏　15歲男醒來在另一個國家

更多熱門

相關新聞

普丁曾威脅：用導彈攻擊英國只需1分鐘

普丁曾威脅：用導彈攻擊英國只需1分鐘

英國前首相強生（Boris Johnson）表示，他在烏俄戰爭開打前曾和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行談話，當時他正說服普丁不要入侵烏克蘭，但普丁也強硬暗示，「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘。」

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

公鴨沉迷恩愛　最終下體潰爛切除

公鴨沉迷恩愛　最終下體潰爛切除

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

關鍵字：

英國斬首Heaven BelalOmar Belal

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面