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美食街「最強王者是它」　3種料吃到飽！內行讚：便宜+CP值高

▲▼丸龜製麵>>新LOGO。（圖／記者黃克翔攝）

▲美食街都能見到丸龜製麵。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

連鎖店「丸龜製麵」餐點多樣，主打免費加湯，頗受吃貨的青睞！一名網友直呼，從百貨公司到大賣場美食街，幾乎都能見到丸龜製麵，價格相對其他小吃櫃位來得親民，因此好奇拋問「是美食街最強嗎？」文章曝光後，多數網友回應「在萬物齊漲的時候，現在CP值滿高」、「過年到嘉義，美食街幾乎每人點丸龜！」

一名網友在PTT上以「丸龜製麵是美食街最強嗎」為標題發文，他表示，逛各大百貨公司的美食街時，都能看到丸龜製麵的身影，就連大賣場家樂福、大潤發也開始設點。原PO驚呼，動輒200至300元的美食街裡，丸龜製麵CP值更高，100多元就能吃到麵食，「最便宜的甚至只要99元，還可以天婦羅屑屑跟蔥花加到飽！」

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原PO也一臉滿足直呼，財富自由的人可以夾炸雞炸蝦來吃，看著丸龜製麵選擇多樣又豐富性，加上日式風格也很潮，帶孩子去享用也絕不漏氣。對此，原PO好奇拋問「丸龜製麵是美食街最強嗎？」

文章曝光後，一票網友激喊，尤其天婦羅屑屑、加蔥加湯吃到飽超讚，「美食街繞完一圈，就這家比較便宜」、「以前很貴，現在覺得很良心」、「好吃，店面太少」、「簡直地表最強烏龍麵」、「過年到嘉義，美食街幾乎每人點丸龜」、「炸時蔬最屌」、「在萬物齊漲的時候，現在CP值滿高」、「穩+價格+口味都不錯」、「美食街必排隊」。

不過有人卻搖頭回應，「貴+料少+湯淡，吃過一次就不吃了」、「炸物都不熱，難吃死了」、「烏龍麵強，但其他真的普通，炸物偏油，越吃越膩」、「可是它的炸雞不好吃」、「好吃！燙青菜最雷別點就好」。

另有網友也推薦美食街愛吃的口袋名單，「麥當勞才是最強的」、「小南門才是美食街霸主，全台商場的美食街，大概有八成可以看到它」、「我選21世紀」、「三商巧福」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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