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計程車司機載到「輔大陳若儀」6字曝長相！　小姑抹黑壓力大瘦2kg

親妹婚宴辦在麵館「等男方長輩大壽合辦婚禮」　姊姊傻眼：明明聘禮幾十萬

▲流水席之亂持續延燒！（示意圖／翻攝自pexels）

記者施怡妏／綜合報導

「輔大陳若儀」因不滿婚宴要辦流水席發文抱怨，引發熱議，一名多元計程車司機就表示，1月31日在台北京站接到一名女客人，一上車就在講電話，情緒激動向電話裡的人抱怨，女客人提到，小姑抹黑她，網友跟記者也不挺她，司機猜測對方就是「輔大陳若儀」本人，「雖然戴口罩，但應該蠻漂亮的」。

該名司機在「匿名2公社」發文，昨日下午在台北京站接到一名女客人，上車後就在講電話，邊罵邊講情緒很激動，女客人提到「我已經說不要分手費，只想挽回這段感情，但那些網路酸民跟新聞記者還形容我拜金，我老公他妹妹抹黑我，網民跟記者不幫我澄清討公道，還一直罵我」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB／匿名2公社）

▲司機表示，雖然對方戴口罩，但應該蠻漂亮的。（圖／翻攝自FB／匿名2公社）

女客人越講越崩潰，這幾個禮拜每天壓力都很大，吃不好睡不好，3個禮拜就瘦了2公斤，「我爸媽說我太衝動，為什麼還要把事情鬧大，為什麼每個人都要怪我，我真的快得憂鬱症了」，而且老公已經2天不讀不回訊息。

司機透露，最後女乘客在南港重陽路上的一間超商下車，至於眾人好奇的長相，司機則表示，「她雖然戴口罩，但看得出來應該蠻漂亮的」。

貼文一出，立刻掀起網友討論，「居然載到明星」、「還沒結婚耶！老公？」「越來越八卦了，好想繼續看下集」。不過，多數網友仍認為這是創作文，「哇，居然還有番外篇，這編劇真的很厲害」、「看起來就像本人PO的」、「多元司機一定有行車紀錄器，貼出來我才信」、「沒圖沒真相，說故事誰不會」。

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