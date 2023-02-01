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快訊／徐巧芯宣布選立委「自認能贏」　費鴻泰：尊重但國民黨要團結

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯今（1日）宣布投入2024信義、南松山立委選舉，意味著將挑戰立委費鴻泰；徐曾直言，費2020年在該選區險勝民進黨籍對手許淑華，若同一組合恐丟失席次，但她則掌握很多許的資料，有信心自己能贏。對此，費鴻泰回應，任何人發表任何看法、建議，他通通尊重，但只有在團結狀況下，國民黨能贏得明年總統跟立委選舉。

徐巧芯1日宣布投入信義．南松山選區的立委初選，目標抓出網軍、擊垮側翼。她日前在政論節目《下班瀚你聊》中直言，費鴻泰2020年在該選區險勝民進黨籍對手許淑華，若同一組合恐丟失席次，但她則掌握很多許的資料，有信心自己能贏。

對此，費鴻泰表示，立法院開議後有非常多的民生議題須要處理，至於任何人發表任何看法、建議，他通通尊重，「我選區任何的選民給我的寶貴意見，我們都要聆聽」。

費鴻泰也說，對國民黨而言，是希望2024能贏的總統選舉，及讓立委席次過半，「我一直提過要團結共好、共同努力」，只有在團結狀況下，國民黨能贏得明年總統跟立委選舉，讓台灣免於戰爭、讓人民過好日子。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則代表黨團強調，國民黨是有制度的政黨，會有一套提名制度出來，屆時看誰能獲得提名，就由那個人出來參選。

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