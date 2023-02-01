要侯友宜大膽說「我要」　趙少康反對徵召：不要想等黃袍加身了！

▲侯友宜呼聲高，卻遲遲不願正面表態，趙少康喊話要侯別想「黃袍加身」。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選越來越近，國民黨到底會以何種機制推出人選，各方都高度關注。早先曾表態參選總統的中廣董事長趙少康今（1日）重申「支持初選、反對徵召」，同時呼籲新北市長侯友宜不要等別人給他「黃袍加身」，一直拖反而氣勢往下掉，「不要去想等徵召，要就自己出來！」

中廣今天舉行開工迎財神祈福儀式，媒體詢問趙少康，侯友宜要以徵召還是初選方式來出場比較好？趙少康說，現在徵召比較不適合，孫文學校校長張亞中也表態過，如果郭台銘也有意，可能還是辦初選比較好，至少有一個機制。

他接著說，侯友宜選新北市長時，在對手林佳龍的逼問下，新北市民當時就知道侯可能選總統，而選舉結果也顯示，新北市民沒那麼在乎侯落跑，反而希望侯為台灣做更多服務，所以侯才會大贏46萬票。



趙少康因此向侯友宜喊話，「我覺得不要想太多，你想（選總統），就大膽出來說我要！而不要等到別人黃袍加身！」他並表示，徵召非常不好，不要去想等徵召，要就自己出來，國民黨辦初選就參加，相信侯友宜還是會贏得很好的成績；一直拖，反而氣勢就拖下去，現在不出來，氣勢就往下掉，所以一定不能拖。

此外，媒體也提到鴻海董事長郭台銘可能「重披藍袍」參選總統；趙少康對此評論，郭也是很適合的候選人，各種民調顯示郭可以打敗副總統賴清德，而且郭在台灣最需要的時候大力慷慨捐疫苗，還親自跑去交涉，顯示郭的行政能力，也是真的愛台灣，所以郭若願意出來參選是很適合的。