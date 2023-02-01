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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梁文傑接陸委會副主委　國民黨起底曾赴澳門受招待：酒店保台？

▲國民黨今日召開「兩岸關係當兒戲，酒店保台雙文會？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「兩岸關係當兒戲，酒店保台雙文會？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1日）上午召開「兩岸關係當兒戲 酒店保台雙文會？」記者會，質疑副閣揆鄭文燦、陸委會副主委梁文傑曾被媒體報導去澳門酒店接受招待，令外界擔憂未來「抗中保台」是否變成「酒店保台」？呼籲民進黨新任的兩岸事務官員學習國民黨作法，為台灣務實找出路，以行動護台，不要「酒店保台」。

對於昨日民進黨發言人指國民黨默許從政黨員「朝共」，國民黨發言人林家興指出，這是典型的抹紅手法。民進黨執政六年半多，高喊抗中保台，但真的遇到中國大陸射飛彈軍演時，卻軟趴趴不敢聲張；台灣的貨物出口到對岸遇到困難，小商家叫苦連天。執政黨無能解決，就讓在野黨來做，結果民進黨還要酸在野黨，這完全不是一個負責任的政府、或負責任的政黨該講的話，民進黨敗選至今不見檢討，還在用這種方式來逃避自己對兩岸事務的無能。

林家興表示，夏立言副主席去年赴對岸務實「顧民生護台灣」，當民進黨用鍵盤、用側翼網軍出征，國民黨是堂堂正正到對岸去當面表達台灣民眾對封鎖軍演的不滿，表現相差何止千里。

他痛批，誰執掌權力卻擺爛出一張嘴，誰默默為台灣做事，大家看得很清楚，也再度證明朱立倫主席提出的，2D戰略，兼顧「加強國防Defense」＆「溝通對話Dialogue」，是做得到、有效果的，可以有效確保台灣安全繁榮、維護台海和平穩定。

林家興也對續任的陸委會主委邱太三提問，新任的執政黨主席主張「務實台獨」，是否具備建設性，又是否有任何可以模糊的空間？他也要問新任的梁文傑副主委，未來要如何和外界解釋蔡英文與賴清德兩岸路線的不同？不放棄「務實台獨」如何「和平保台」？又會否建議邀請賴清德主席與副閣揆鄭文燦一起去澳門考察？

國民黨副發言人呂謦煒則依據媒體報導指出，鄭文燦與梁文傑2011年曾經被爆料，後來也被法院認證，一起去澳門酒店玩，周刊甚至還說他們曾經涉及澳門的高檔情色酒店「九號會所」。台北地院審理後也認定他們兩個確實曾經在2011年5、6月間接受招待，花費約42萬港幣，只是無法確認招待內容。

呂謦煒強調，梁文傑、鄭文燦應該說清楚當年赴澳門接受的招待是什麼？又是為了什麼？難道「雙文」是想創造兩岸酒店業的文藝復興嗎？梁文傑和鄭文燦既然能夠到澳門接受招待還被法院認證，又如何相信他們不會傷害中華民國的主權與福祉？陳建仁為什麼要用梁文傑這種落選又有爭議的人擔任陸委會副主委要職？邱太三說新內閣用梁文傑是在培育人才，但是陸委會攸關台灣安全與人民利益，難道都淪為民進黨敗選者聯盟的回收箱？

此外，呂謦煒質疑，梁文傑的妻子立委林楚茵，曾批評抖音「認知作戰」，卻遭網友抓包「林楚茵」在抖音上也有帳號，還拍了很多影片，甚至也有與梁文傑合拍的抖音影片，這個抖音帳號到現在還沒關，此外，她曾質疑「愛奇藝」未經許可進入台灣市場，結果之前她PO出在立院的自拍照，卻被抓包筆電中的畫面是「愛奇藝」。他轟民進黨口口聲聲中共認知作戰，結果卻又來「綠能你不能」的雙重標準。

林家興呼籲，民進黨的兩岸事務官員不要再務虛不做事，一下玩抖音，一下挑釁對岸，騙民眾抗中保台。他質疑，當國民黨承擔壓力、承擔抹紅的標籤，捲起袖子為台灣務實找出路，處理貨品進出口問題，解禁小三通護航的問題時，民進黨除了抹黑抹紅，又為台灣民眾做過什麼？他期待，新的執政團隊拿出務實的論述和行動，和國民黨一起努力捍衛中華民國，保護台灣安全繁榮，不要做區域穩定的破壞者、麻煩製造者，這才符合國際社會的期待。

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