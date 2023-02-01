徐巧芯喊「世代交替」猛攻費鴻泰　洪孟楷：年齡不是唯一考量

▲徐巧芯、費鴻泰上演世代大戰，洪孟楷表示，手心手背都是肉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近期強力挑戰立委費鴻泰，今（1）日更宣布爭取國民黨立委提名，雙方爭執越演越烈，恐引發黨內「世代對立」之虞。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷感嘆「手心手背都是肉」，重點是以當地選民的民意為依歸，「有能力者為之」，年齡真的不是唯一考量。

對於徐巧芯、費鴻泰爭執不下，恐導致黨內氣氛受創，洪孟楷下午於中常會前接受媒體聯訪，感嘆「手心手背都是肉」。他強調，自己是目前國民黨最年輕立委，但老將有其戰力與優點，小將也有幹勁與衝勁，大家都是在同一艘船上邁進。

洪孟楷說，不管是現任者、挑戰者，大家共同的信念就是2024推出最好人選、重返執政，有這樣的前提就會有信心，大家往共同目標邁進。針對立委提名機制，他強調每一個選區都有不同狀況，沒有辦法一言以蔽之，總之都要有最合適的人選出線，重點是「有能力者為之」，以當地選民的民意為依歸，年齡真的不是唯一考量。

至於外傳鴻海創辦郭台銘有意重返藍營參選總統，洪孟楷則說，國民黨眼前目標就是3月4日的南投立委補選，後續才會有其他想法跟思考。而對於中廣董事長趙少康呼籲新北市長侯友宜「不要去等黃袍加身」，洪孟楷則回「關心則亂、事緩則圓」，請大家靜心等待一定會推出最強候選人。