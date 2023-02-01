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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠嗆國共聯手攻梁文傑　國民黨：強求「和諧社會」 顯綠共一家親

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲梁文傑接任陸委會副主委。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨今（1）日質疑國民黨猛攻陸委會副主委梁文傑是破壞台灣團結和諧，國民黨副發言人呂謦煒回應，民進黨難道只會抹黑異議者，拒絕正當合理的監督？民進黨質疑反對者破壞和諧，試圖把台灣打造成一個「和諧社會」，這種行徑不是跟共產黨如出一轍？這難道不正彰顯「綠共一家親」？呼籲民進黨別再傲慢，否則將離人民越來越遠。

呂謦煒指出，作為執政黨，民進黨應該解決問題，而不是解決提出問題的人。總統蔡英文曾說「政府願抱持最大善意和對岸進行誠懇對話」；行政院長陳建仁也曾受訪指出「對話依舊是解決問題最好的方法，能彼此尊重、了解、對話、兩岸的關係才會愈來愈穩健往和平繁榮方向發展」。民進黨執政下，兩岸官方對話不通，民眾福祉受到衝擊，反觀國民黨能夠到大陸實際了解問題並解決問題，請民進黨別吃不到葡萄說葡萄酸！

呂謦煒表示，何況，民進黨人也曾多次赴陸，如現任監察院長陳菊便曾多次走訪大陸，2013年她到大陸訪問時還曾獲得時任民進黨主席蘇貞昌、立委趙天麟和林佳龍的「肯定」。難道民進黨人赴陸可以，國民黨人赴陸就不行？這不又是赤裸裸雙重標準？

呂謦煒提醒，梁文傑遭媒體披露曾與鄭文燦赴澳門接受招待、被週刊爆料流連酒店、妻子林楚茵批評抖音是中共「認知作戰」工具，夫妻卻對抖音樂在其中等等，皆屬可受公評之事，也讓民眾對其是否適任陸委會副主委產生質疑。民進黨不思反省檢討，遇到別人指正還第一時間硬拗，林智堅殷鑑不遠，民進黨還要一意孤行？呼籲民進黨正面回應輿論質疑，而非如共產黨般強求違反民主政治真諦的「和諧社會」。

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