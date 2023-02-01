台海有事可迅速行動　菲律賓將開放「呂宋島2基地」讓美軍使用

▲ 美國航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）停靠菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與日本在年初發表聯合聲明，雙方加強軍事上合作，大幅調整駐日美軍規模；美方知情人士更透露，美軍也準備好擴大在菲律賓軍事基地的使用權，預計將能使用呂宋島北部2個基地，若台海發生衝突，美軍能迅速從此地點發起行動。

根據《華盛頓郵報》報導，美軍知情人士透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周將訪問菲律賓，並與菲律賓國防部長及總統小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）會晤後，共同宣布新的軍事協議內容。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）



儘管目前談判仍在進行，但過去幾個月裡，美國和菲律賓針對協商展開大量討論，包含對多個地點進行評估，目前至少已鎖定呂宋島北部2個基地。分析人士指出，這提供了美軍一個重要的戰略地位，若台海或南海發生衝突，美軍就可從此基地迅速發起行動；此外美菲還能就自然災害應對進行合作。

知情的菲律賓官員透露，擴大與美方軍事合作有助於菲國的國防態勢，但也強調，此強化安全措施並不針對任何特定國家。官員指出，小馬可仕意識到目前該地區的動態，菲律賓真的需要進行加強，「總統一直密切關注台灣海峽與西菲律賓海的發展，我們已經受到許多國家的侵犯，預計緊張局勢會加劇。」

▲美國副總統賀錦麗2022年11月訪問菲律賓並與總統小馬可仕會晤。（圖／達志影像／美聯社）



美國與菲律賓2014年簽訂「加強國防合作協議」（EDCA），美國據此得以進入菲律賓4個空軍基地和1個陸軍基地；協議也允許美軍在這5個基地輪調，但這5個基地都不在呂宋島北部。

過去十多年來，五角大廈一直試圖分散美軍在西太平洋島鏈的部署，讓中國難以集中火力攻擊美國基地。雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）執行長葛林（Michael J. Green）說，這也有助於菲律賓等國家確保中國不會直接透過他們的群島去攻擊台灣或日本。