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最激烈交戰！俄稱控制巴赫姆特以北村莊　烏軍駁：已擊退

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）激戰中。（圖／路透）

▲ 烏東頓內茨克州巴赫姆特持續上演激戰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏在烏克蘭東部持續激戰，俄羅斯聲稱控制頓內茨克州巴赫姆特市（Bakhmut）以北不遠的布拉霍達特內村（Blahodatne）；烏軍則稱已擊退俄軍，且一天內在巴赫姆特造成敵方277人陣亡，258人受傷。

綜合CNN、《路透社》報導，布拉霍達特內村位於巴赫姆特以北約5公里處，近幾周爆發戰爭以來最激烈交戰。俄羅斯國防部1月31日表示，在空中力量支援之下已經佔領此地，目前未獲證實。

俄軍和傭兵組織「瓦格納集團」已經在巴赫姆特與烏軍進行數月的消耗戰，俄方聲稱已控制周圍幾個地點。瓦格納集團1月28日便宣稱控制布拉霍達特內村，烏克蘭則稱已擊退一波攻擊。

烏克蘭武裝部隊東部集團官員切爾維蒂（Serhii Cherevatyi）1月31日受訪說明，巴赫姆特仍是俄軍主要攻擊目標，「他們以大砲和火箭轟炸我們的陣地197次，爆發42次衝突。過去24小時內敵方損失慘重，277人被殺，258人受到輕重傷。」

他否認俄軍切斷通往巴赫姆特的運輸命脈，「他們沒有成功。我們正採取一切措施，不讓他們阻礙我方部隊行動。我們正向巴赫姆特提供必要的彈藥、裝備、食物及部隊需要的所有物資。」

針對俄方對巴赫姆特以北利曼地區（Lyman）的攻勢，切爾維蒂則說明，俄軍時不時在此方向反攻，但不能稱之為大規模進攻行動，「他們的摩托化步兵部隊和砲兵正向那裡移動，首先是為守住那裡的防線，其次正如我所說，是為了重新取得優勢。尤其是在過去24小時，敵方在比洛霍里夫卡（Bilohorivka）、諾沃謝利夫斯克（Novoselivske）發起反攻，但他們被擊退後撤出。」

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