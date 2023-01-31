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美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

▲美國公布惡名市場名單，蝦皮、淘寶在列。（圖／翻攝網站）

▲美國公布惡名市場名單，蝦皮、淘寶在列。（圖／翻攝網站）

文／中央社

美國貿易代表署今天公布2022年惡名市場名單，點名中國、越南、印度、菲律賓在內的18國33個實體市場與39個網路市場，其中微信、速賣通、蝦皮、淘寶等電子商務平台再度被點名。

美國貿易代表署（USTR）今天公布2022年仿冒與盜版惡名市場（notorious markets）名單。貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，仿冒與盜版商品交易損害美國勞工經濟安全，破壞制訂公平與包容性貿易政策工作。惡名昭彰市場名單是一個重要工具，可以敦促私營部門與美國貿易夥伴採取行動打擊這些有害行為。這次被納入名單包括39個網路市場與33個實體市場，這些市場從事或協助大量商標仿冒或版權盜版活動，包括微信電子商務生態系統（Wechat “Weixin” E-Commerce Ecosystem）再次被列為中國最大仿冒商品平台之一。

隸屬於阿里巴巴集團的速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶今年依然榜上有名。報告指出，過去一年，世界持續面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但像是中國新陽廣場市場、白雲世界皮具貿易中心等仍有部分有問題的商家開業；但隨著政府取消對旅遊與往來的限制，導致一些以公開銷售仿冒商品聞名的市場重新開張，例如中國五愛市場與馬來西亞茨廠街市場。

▲美國公布惡名市場名單，蝦皮、淘寶在列。（圖／翻攝網站）

▲美國公布惡名市場名單，蝦皮、淘寶在列。（圖／翻攝網站）

報告也提到，疫情期間許多商品賣家從實體店轉向電子商務平台，並利用實體店面完成線上銷售；仿冒商品的網路賣家一直努力規避政府與電子商務平台建立的防偽流程與系統，利用社群媒體廣告等。

此外，儘管疫情大流行造成貿易中斷，導致中國等以生產仿冒商品著稱的國家出口減緩，但在某些情況下，這已被仿冒商品的本地化抵銷。在提到蝦皮時，報告指出，蝦皮的一些平台假貨數量極多，但台灣蝦皮與越南蝦皮似乎是和權利持有人有更好互動並是加強打假工作的積極例子；但一些權利持有人指出，這些平台也存在假貨。

蝦皮去年為新品牌保護入門網站開啟試點，加強與權利持有人互動，權利持有人也敦促蝦皮完善對賣家審核程序。

ET快訊
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