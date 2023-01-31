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環狀線經營權移轉新北　綠議員憂維修責任歸屬

▲▼ 新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥今（31）日於新北市議會舉行記者會，重批侯市長承諾跳票，侯市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。（圖／顏蔚慈辦公室提供）

▲顏蔚慈（中）、戴瑋姍（左）、林秉宥（右）舉行記者會。（圖／顏蔚慈辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

雙北市府昨達成將環狀線第一階段經營權移轉給新北的共識，不過，多名民進黨籍市議員31日舉行記者會質疑，新北市府新聞稿隻字未提「經營權」，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，不知責任歸屬於誰？對此，新北市捷運局說明，交接期需按雙北捷運公司實務需求，分階段分梯次商定交接細節，交接內容主要包含人員的訓練、各項營運維修之技術、系統與既有營運人員移轉等作業。

新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥今天上午於新北市議會舉行「捷運經營權攏是假，侯侯做代誌攏是騙」記者會，批評新北市政府針對經營權轉移發布新聞稿，通篇僅談及財產移回新北市、雙方將共同作業、合作營運，卻隻字未提「經營權」，侯市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。

顏蔚慈質疑，「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊？」侯市府僅移回財產，完全未提及經營權，但環狀線經營不只有財產，更包括營運需要的維修保養以及人員管理，還有肩負公共安全的捷運警政，此次交接卻是零進度，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，卻不知道責任歸屬於誰？市民權益誰來守護？

戴瑋姍說明，環狀線不但由新北市自負盈虧，每年更需要支付台北市府3600多萬元的行政管理費，因此新北市議會不分藍綠，皆期盼能儘早收回新北營運，而侯友宜自2020年起便信誓旦旦地說「自己的捷運自己承擔」，要求台北市展開協商，不但沒有任何下文，還把共同營運的問題甩鍋給交通部，侯侯做代誌攏是騙。

林秉宥補充，環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段，更有7站也在新北，侯友宜曾拍胸脯掛保障取回第一階段的經營權，如今卻是全線再一起協調，侯市府大作表面功夫，侯市長淪為跳票市長，呼籲侯友宜明確表態究竟由誰負責經營環狀線。

對此，新北市捷運局說明，交接期需按雙北捷運公司實務需求，分階段分梯次商定交接細節，交接內容主要包含人員的訓練、各項營運維修之技術、系統與既有營運人員移轉等作業。

捷運局指出，新北環狀線全線位於新北市，由新北自負盈虧，初期營運委託由台北市辦理，按契約給付營運費用。營運初期因尚在培養運量且適逢新冠疫情影響運量及營收，自2020年3月正式收費營運累計至2022年底營運虧損約13.7億元 ，目前疫情漸緩且配合後續本府捷運場站開發之推動，人口及商辦進駐後，將帶動運量增加，增加票箱收入，另外移轉後新北捷運公司也將致力於附屬事業多角化的經營，增加營收改善虧損。

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新北市捷運環狀線

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