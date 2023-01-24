北捷手扶梯「左右之亂」！他站左側不動遭嗆：有病　險釀全武行

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北捷運昆陽站本月9日1名男子搭乘手扶梯時，站在左側準備向上走，卻遇到前方旅客停下不動，大吼要他讓開，旅客氣不過反罵對方五字經，雙方因而爆發口角，員警緊急到場調解，所幸未釀成更嚴重的肢體衝突。

▲昆陽站一名男子站手扶梯左側被嗆有病。（圖／記者邱中岳翻攝）



捷運警察隊第三分隊警員陳信君、蕭永昌日前擔服守望勤務，接獲通報稱有旅客在昆陽站發生衝突，到現場釐清狀況後，2人僅是因不滿手扶梯使用順序，險些釀成全武行。

員警趕緊將雙方分開，站在前方的旅客無奈表示，當時他只是站在左側，沒想到後方有男子態度蠻橫，要他讓開，甚至辱罵「你有病」，自己才忍不住反嗆對方五字經，後來經員警耐心調解，雙方才互相道歉，各自離去。

據捷警隊分析統計，去(111)年1月至12月捷運系統內因細故釀成糾紛案件即多達272件，其中妨礙通行計有25件，占糾紛案件9.2%。分析案件最常見發生模式，有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，進而引發彼此不滿發生口角，甚至爆發衝突大打出手。

捷運警察隊呼籲，春節期間大台北捷運系統人潮擁擠，大量返鄉或出遊旅客頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘大大小小行李、年節禮品，難免常有碰撞衝突，搭乘捷運旅客應平心靜氣，遇事保持禮貌及冷靜，禮讓通行，平安開心過好年。