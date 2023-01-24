　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷手扶梯「左右之亂」！他站左側不動遭嗆：有病　險釀全武行

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北捷運昆陽站本月9日1名男子搭乘手扶梯時，站在左側準備向上走，卻遇到前方旅客停下不動，大吼要他讓開，旅客氣不過反罵對方五字經，雙方因而爆發口角，員警緊急到場調解，所幸未釀成更嚴重的肢體衝突。

▲▼ 台北捷運昆陽站一名男子站手扶梯左側被嗆有病。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲昆陽站一名男子站手扶梯左側被嗆有病。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊第三分隊警員陳信君、蕭永昌日前擔服守望勤務，接獲通報稱有旅客在昆陽站發生衝突，到現場釐清狀況後，2人僅是因不滿手扶梯使用順序，險些釀成全武行。

員警趕緊將雙方分開，站在前方的旅客無奈表示，當時他只是站在左側，沒想到後方有男子態度蠻橫，要他讓開，甚至辱罵「你有病」，自己才忍不住反嗆對方五字經，後來經員警耐心調解，雙方才互相道歉，各自離去。

據捷警隊分析統計，去(111)年1月至12月捷運系統內因細故釀成糾紛案件即多達272件，其中妨礙通行計有25件，占糾紛案件9.2%。分析案件最常見發生模式，有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，進而引發彼此不滿發生口角，甚至爆發衝突大打出手。

捷運警察隊呼籲，春節期間大台北捷運系統人潮擁擠，大量返鄉或出遊旅客頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘大大小小行李、年節禮品，難免常有碰撞衝突，搭乘捷運旅客應平心靜氣，遇事保持禮貌及冷靜，禮讓通行，平安開心過好年。

ET快訊
這地方PM10爆了！在地人首見「褐色警報」：風異常大
快訊／倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞
快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　越晚越冷
「鄧麗君」復活了？　合唱王心凌登北京春晚
奪命畫面曝！左轉買知名伴手禮撞飛機車　夫妻1死1重傷
快訊／下雪了！　雪白美景曝光
已婚YTR偷交小女友！　拍口愛片：射臉上妝會糊掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

打卡拍照新景點！新北捷運鶯歌車站「彩虹通廊」陽光下超繽紛　

奪命畫面曝！左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

大老闆付訂167萬買110支iPhone　工人拿到錢全賭光了

快訊／強風狂襲！台中工地鷹架「嚴重傾斜」　封路禁止通行

好心幫擔保借40萬…麻吉卻搞失蹤　他慘遭3煞凌虐強押公墓嚇破膽

22歲騎士遭砂石車輾斃　司機過失致死判刑3個月

北捷手扶梯「左右之亂」！他站左側不動遭嗆：有病　險釀全武行

日籍老夫妻來台跨年遺失背包急報警　小黃運將送回飯店了

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

打卡拍照新景點！新北捷運鶯歌車站「彩虹通廊」陽光下超繽紛　

奪命畫面曝！左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

大老闆付訂167萬買110支iPhone　工人拿到錢全賭光了

快訊／強風狂襲！台中工地鷹架「嚴重傾斜」　封路禁止通行

好心幫擔保借40萬…麻吉卻搞失蹤　他慘遭3煞凌虐強押公墓嚇破膽

22歲騎士遭砂石車輾斃　司機過失致死判刑3個月

北捷手扶梯「左右之亂」！他站左側不動遭嗆：有病　險釀全武行

日籍老夫妻來台跨年遺失背包急報警　小黃運將送回飯店了

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／初三疫情續降！本土+14673、增24死　

騎車戴耳機好危險！小則增加摔車機率　嚴重將導致聽力受損

房仲大老示範年菜必吃「起家雞」　親曝：有鍋氣多這一步

好閃！林楚茵、梁文傑下廚　餵食秀曬恩愛曝「家庭和諧」秘招

迪麗熱巴8金句：我們做出最艱難的決定，最終成為我們做過最漂亮的事

藍心湄寵閨蜜「送假髮原因超暖」！她錄影完突收到禮物：從沒想過

2023不是兔年嗎？　越南12生肖「貓取代兔」原因曝光

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

拜託爸幫狗洗頭！驚見牠「身體保險膜包緊緊」　聽完天真想法笑噴

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

社會熱門新聞

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

特斯拉男：我爸過世　開槍狂掃G了

休學當AV女優　賴畇希：原來我這樣悶騷

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊：拍謝

人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖！鹹濕對話曝

西門町深夜傳砍人案！婦人尖叫地上整灘血

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

網紅渣夫誘少女拍口愛片　「射臉上妝會糊」

見一家陳屍大崩潰！他立志救更多人

西門町街頭「驚悚攻擊」！女遭酒瓶狂砸　地上整攤血

欠300萬摩鐵遭囚　還要全裸錄影道歉

更多熱門

相關新聞

快訊／台鐵號誌故障「火車卡隧道」　民眾哀號　誤點30分鐘↑搶修中

快訊／台鐵號誌故障「火車卡隧道」　民眾哀號　誤點30分鐘↑搶修中

今天是大年初三（1/24）預估將湧現出遊人潮，台鐵南港車站卻傳出號誌故障，導致至少8個南下車次誤點，已誤點超過30分鐘。台鐵副處長陳榮彬指出，上午近11時南港車站傳出號誌故障，目前誤點情形最嚴重約30分鐘，全力派員搶修中，希望中午能搶修完成，恢復通車。

西門町街頭「驚悚攻擊」！女遭酒瓶狂砸　地上整攤血

西門町街頭「驚悚攻擊」！女遭酒瓶狂砸　地上整攤血

即／小霸王強風發威！高雄百貨前4樓高帆布吹落

即／小霸王強風發威！高雄百貨前4樓高帆布吹落

即／台中烏日民宅大火　男屋主葬身火窟

即／台中烏日民宅大火　男屋主葬身火窟

美「小台北」槍擊11死　男嫌在舞廳結識前妻

美「小台北」槍擊11死　男嫌在舞廳結識前妻

關鍵字：

捷運昆陽手扶梯衝突影音

讀者迴響

熱門新聞

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

小甜甜首改口「前夫」！

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面