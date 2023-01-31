環狀線營運權新北遭轟「做半套」　侯友宜：交接絕對不能亂

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

針對環狀線第一階段經營權移撥新北市，民進黨新北市議員批評，經營權移轉根本是做半套，凸顯新北對於環狀線營運所需人力及訓練不足。對此，新北市長侯友宜今（31）日表示，交接一定是循序漸進，民眾在乎的是服務品質有沒有提升、舒適度有沒有更好，交接一定要穩扎穩打絕對不能亂，未來希望越來越快，一步一步把它做到位。

台北捷運公司環狀線經營權於1月30日到期，雙北市政府昨共同發聲明，確定由新北市擔任環狀線第一階段地方主管機關；但新北市議員質疑，環狀線經營權移轉，新北市府對於議會的監督是非常被動的，許多議員都對此質詢過，但得到的答案都非常含糊，甚至連人力有多少至今都不願開誠布公說清楚，完全不知道現在新北市有多少人力可以做什麼事情。

侯友宜對此表示，環狀線在這兩年裡面，從柯市府到現在蔣市府，都完全按照契約來走，到元月底契約已經到了，這過程中雙北談了很多次，不但完全照契約走，更重要在交接的過程中，最大的原則都是希望搭乘的市民能夠更安全、便捷、舒適，讓民眾不但完全沒有受到影響，更可以不斷的提高服務的品質，這才是最終的目的。

侯友宜強調，交接除了按照契約以外，雙北也分設備、分人員、分期，同時去了解在交接的過程當中，如何會更提升服務效率，所以這部分兩個單位都有共識。未來在東環、南北環興建完畢以後，會決定由一家機構來承接整個營運，目前環狀線的第一階段營運由新北市來接，是按照契約先由新北市來承擔，而未來整個環狀線都好了以後，會再做詳細的討論。

媒體追問，因捷運局提到人力訓練也要半年，捷運局傾向雙北這半年先一起經營？侯友宜說，在交接過程中一定是循序漸進，人員的調整是一步一步的能夠到位，交接一定要穩紮穩打絕對不能亂，因此不管設備、人員的交接，一定有一個期間，這個期間包括教育訓練、人員銜接等大家一起會共同面對。

至於期程是否有訂定？侯友宜也說，其實一定都有一個目標，也希望能夠越快越好，在交接的過程中，哪一部分可以先快，哪一部分一定要在穩中裡面做到更精緻，兩市一定會在交接中做好詳細的討論，一步一步把它做到位。