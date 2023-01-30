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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員批蔣萬安被侯友宜「牽著鼻子走」　呼籲爭環狀線「全線經營權」

▲▼新北環狀線,捷運站,捷運閘口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲環狀線第一階段。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司環狀線經營權於1月30日到期，雙北市政府今共同發聲明，確定由新北市擔任環狀線第一階段地方主管機關；但台北市議員質疑，前台北市長柯文哲認為新北市準備不足，但台北市長蔣萬安一上任就轉移，被新北市長侯友宜「牽著鼻子走」，對於未來加上南北環、東環段後的經營權，也呼籲蔣萬安「硬起來爭取」。

新北市政府2018年與台北市政府簽約，委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，其契約於2023年1月30日到期，台北市政府依約應於今日完成移轉。蔣萬安30日上午受訪時表示，依照當時跟新北簽訂的行政契約，是由新北出資、台北代為新建，以及環一（環狀線第一階段）整條路線都在新北市，契約到期就應該移交還給新北。

至於完工後是否希望統一由一間捷運公司經營，台北市會不會爭取經營權？蔣萬安說，依照大眾捷運法、兩個城市共識，未來全線包括南北環段完成後，一定是由一家捷運公司，也就是一個主管的地方政府來營運，這部分都有共識；而爭取未來經營權部分，依過去經驗、相關法規，未來全線完工之後，包括路線長度、出資比例都是未來考量。

▲▼大年初九天公生，台北市長蔣萬安在民政局長陳永德的陪同下前往奉祀玉皇大帝的松山奉天宮進香參拜。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

雙北市政府也於30日上午11時30分一同發布聲明，依據協商共識，環狀線第一階段所有財產於營運契約屆期當日（2023年1月30日）即移回新北市，在不影響旅客權益、營運不中斷且服務不打折原則下，雙北市政府將共同作業、合作營運，雙北市政府將共同報請交通部，由新北市政府擔任環狀線第一階段地方主管機關。

至於環狀線第一階段加上未來南北環、東環所形成的首都環狀線，雙北市政府也有共識由一家營運機構執行營運，後續於南北環段完工前一年決定統籌營運事宜。

但民進黨籍台北市議員許家蓓質疑，北捷早於2022年就公開要求新北市做好移交準備，並質疑新北市未提出營運、人力移轉計畫，行控中心人員至少要半年嚴格訓練，若新北市政府趕鴨子上架，對乘車品質安全都有疑慮，且新北市明明有3年規劃時間，卻直到契約到期前，都未列出經營權移轉的具體時程規劃。

許家蓓認為，過去柯文哲任內批評新北市政府準備不足，但蔣萬安上任後卻態度大轉彎，形同將政治紅利賣給侯友宜、被侯友宜「牽著鼻子走」，成為對方角逐總統大位的男配角。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

另外，針對蔣萬安對南北環段完成後爭取經營權問題，語帶保留地認為路線長度、出資比例得列入考量？台北市副市長李四川30日中午說，新北市環狀線第一階段都在新北，當時委託台北市經營，但後續整體環狀線完工後，雙北共識是由一家捷運公司經營，在不影響人民搭乘權益下由合適公司營運，屆時仍希望是台北市經營。

關於未來環狀線全線經營權爭取部分，民眾黨台北市議員林珍羽強調，真正能夠照顧到台北市民搭乘權益，論經驗、論專業技術、論經營本錢，台北市方方面面皆具備長期經營環狀線本錢，請蔣市府硬起來爭取，別讓台北市民對蔣萬安的期待由副市長完成。

國民黨台北市議員汪志冰也說，台北捷運已累積多年經營管理經驗，反觀新北市政府如同「白老鼠」，站在人民立場，經營權交由台北市是「不用大腦想也知的道理」，希望雙北放下門戶之見。

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