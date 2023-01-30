議員批蔣萬安被侯友宜「牽著鼻子走」　呼籲爭環狀線「全線經營權」

▲環狀線第一階段。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司環狀線經營權於1月30日到期，雙北市政府今共同發聲明，確定由新北市擔任環狀線第一階段地方主管機關；但台北市議員質疑，前台北市長柯文哲認為新北市準備不足，但台北市長蔣萬安一上任就轉移，被新北市長侯友宜「牽著鼻子走」，對於未來加上南北環、東環段後的經營權，也呼籲蔣萬安「硬起來爭取」。

新北市政府2018年與台北市政府簽約，委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，其契約於2023年1月30日到期，台北市政府依約應於今日完成移轉。蔣萬安30日上午受訪時表示，依照當時跟新北簽訂的行政契約，是由新北出資、台北代為新建，以及環一（環狀線第一階段）整條路線都在新北市，契約到期就應該移交還給新北。

至於完工後是否希望統一由一間捷運公司經營，台北市會不會爭取經營權？蔣萬安說，依照大眾捷運法、兩個城市共識，未來全線包括南北環段完成後，一定是由一家捷運公司，也就是一個主管的地方政府來營運，這部分都有共識；而爭取未來經營權部分，依過去經驗、相關法規，未來全線完工之後，包括路線長度、出資比例都是未來考量。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

雙北市政府也於30日上午11時30分一同發布聲明，依據協商共識，環狀線第一階段所有財產於營運契約屆期當日（2023年1月30日）即移回新北市，在不影響旅客權益、營運不中斷且服務不打折原則下，雙北市政府將共同作業、合作營運，雙北市政府將共同報請交通部，由新北市政府擔任環狀線第一階段地方主管機關。

至於環狀線第一階段加上未來南北環、東環所形成的首都環狀線，雙北市政府也有共識由一家營運機構執行營運，後續於南北環段完工前一年決定統籌營運事宜。

但民進黨籍台北市議員許家蓓質疑，北捷早於2022年就公開要求新北市做好移交準備，並質疑新北市未提出營運、人力移轉計畫，行控中心人員至少要半年嚴格訓練，若新北市政府趕鴨子上架，對乘車品質安全都有疑慮，且新北市明明有3年規劃時間，卻直到契約到期前，都未列出經營權移轉的具體時程規劃。

許家蓓認為，過去柯文哲任內批評新北市政府準備不足，但蔣萬安上任後卻態度大轉彎，形同將政治紅利賣給侯友宜、被侯友宜「牽著鼻子走」，成為對方角逐總統大位的男配角。

▲台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

另外，針對蔣萬安對南北環段完成後爭取經營權問題，語帶保留地認為路線長度、出資比例得列入考量？台北市副市長李四川30日中午說，新北市環狀線第一階段都在新北，當時委託台北市經營，但後續整體環狀線完工後，雙北共識是由一家捷運公司經營，在不影響人民搭乘權益下由合適公司營運，屆時仍希望是台北市經營。

關於未來環狀線全線經營權爭取部分，民眾黨台北市議員林珍羽強調，真正能夠照顧到台北市民搭乘權益，論經驗、論專業技術、論經營本錢，台北市方方面面皆具備長期經營環狀線本錢，請蔣市府硬起來爭取，別讓台北市民對蔣萬安的期待由副市長完成。

國民黨台北市議員汪志冰也說，台北捷運已累積多年經營管理經驗，反觀新北市政府如同「白老鼠」，站在人民立場，經營權交由台北市是「不用大腦想也知的道理」，希望雙北放下門戶之見。