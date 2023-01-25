八里文昌特色公園以「文具」為主題　5米巨大彩虹筆造型超吸睛　

▲新北市八里文昌特色公園。（圖／新北市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

擁有全臺最高5米彩虹筆的文昌公園於去年年底啟用，位於八里的文昌公園，以「文具」為主題，結合各式蠟筆、鉛筆、橡皮擦等為設計構想，串聯成色彩繽紛充滿童趣的兒童遊樂設施。

民政局長柯慶忠表示，八里人口已突破4萬人，人口日益增加，新北市府近來積極投入八里各項建設，文昌公園是許多民眾每天都來休憩聯誼的地方，既有設備老舊，地坪硬鋪面較多、綠覆不足，經民意代表與公所向市府爭取經費施作，藉由市府跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，得以讓文昌公園納入公民參與，訪問鄰里居民需求，透過專業顧問評估並與地方意見整合後，重新規劃整建。

柯局長指出，公所此次為配合文昌公園啟用，與周邊文具CKS公司與龜馬山紫皇天乙真慶宮結合限量推出文昌帝君「功名寶袋」，提供給相關參與啟用活動之學童及家長，該寶袋經真慶宮文昌帝君香爐過香火庇佑，幫助想求取金榜提名的考生，能順利求取功名。

區長陳炳仲表示，遊戲區設有特色溜滑梯、攀爬網及獨木橋等遊具，鋪面還採用小朋友喜愛的礫坑，除了作為良好鋪面之外，還可堆砌讓孩子盡情發揮創意，提供孩童多元刺激、有趣、互動式的發展需求。園內也設置多處座椅與遮陽帆布，可於烈日高照時不至於曬傷，結合林蔭步道，提供更多休憩空間，並可全家於草坪區進行野餐，享受和煦日光。