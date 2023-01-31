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陳建仁內閣今上任　首件任務速發6000元！

記者黃翊婷／綜合報導

前副總統陳建仁接任行政院長，今日（31日）上午9點30分將與卸任閣揆蘇貞昌進行交接，新內閣名單也在昨日（30日）公布，其中9人為新任、29人為留任，女性閣員則增加至7位，佔比約17％。此外，陳建仁預計2月1日拜會立法院朝野黨團，全民普發現金6000元有望比原本預定的4月還要早發放。

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁今日正式上任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

陳建仁今日上午9點將率領新內閣前往總統府宣誓就職，9點30分再回到行政院參與交接典禮，接著主持臨時院會，下午則要拜會立法院長游錫堃，討論上任後的首件任務「全民普發現金6000元」。

針對全民普發現金6000元一事，行政院祕書長李孟諺表示，現在立法院審議特別條例進入1個月協商期，開議後就會儘速協商，最快2月17日就有機會進行表決，陳建仁上任後也會儘速安排，原則上，上任第一天就會安排拜會立法院長，並於2月1日開議日拜會各黨團，期盼立法院可以趕快通過特別條例，條例通過後就可以編預算書送交審議，順利的話，有機會比原來預定的4月還要早發放。

而關於新內閣名單，行政院發言人陳宗彥表示，這次組閣延續穩健銜接政務、擴大世代參與、增加女性閣員、延攬地方人才共4大原則，不論首長或副首長都晉用很多女性，女性閣員的比例，原來之前的團隊是3位，這次增加4位，總共來到7位，佔比約17％；另外，在跟民眾的貼近度上，也沿用許多地方經驗、來自不同地方的人才，希望繼續在閣員中奮鬥，讓整體的擬定政策跟施政上更貼近民意。

新內閣詳細名單如下：

● 新增9人擔任部會首長

內政部長林右昌（基隆市前市長）
行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）
政務委員李永得（原文化部長）
文化部長史哲（原高雄市副市長）
國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）
財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）
僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）
海委會主委管碧玲（原民進黨立委）
原能會主委張靜文（原原能會副主委）

● 各部會新任政務次長（以下圖片皆翻攝自陳建仁臉書）

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

內政部：林右昌任部長、原政務次長花敬群留任，延攬政務次長吳容輝（原台鹽董事長）。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

外交部：外交部長吳釗燮留任、政務次長田中光留任，延攬政務次長李淳（原中華經濟研究院WTO中心資深副執行長）。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

國防部：國防部長邱國正、副部長柏鴻輝、王信龍留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

財政部：莊翠雲升任部長，政務次長阮清華、李慶華。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

教育部：教育部長潘文忠留任、政務次長劉孟奇留任，延攬政務次長林明裕（原桃園市政府教育局長）。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

法務部：法務部長蔡清祥、政務次長陳明堂、蔡碧仲均留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

經濟部：經濟部長王美花、政務次長曾文生、陳正祺均留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

交通部：交通部長王國材、政務次長陳彥伯、胡湘麟均留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

勞動部：勞動部長許銘春、政務次長王安邦留任，新任政次為李俊俋（原總統府副祕書長）。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

農委會：農委會主委陳吉仲、副主委陳添壽留任，並升任陳駿季擔任副主委。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

衛福部：衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、李麗芬均留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

環保署：環保署長張子敬，延攬王雅玢（原中華民國環境工程學會祕書長）擔任副署長。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

文化部：史哲擔任文化部長、王時思（原台南市副市長）擔任政務次長，政務次長李靜慧留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

國發會：國發會主委龔明鑫、副主委游建華、施克和留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

國科會：主委吳政忠、副主委林敏驄、陳儀莊留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

陸委會：陸委會主委邱太三留任，兩位副主委由原海基會祕書長詹志宏、台北市前議員梁文傑擔任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

金管會：正副主委黃天牧、蕭翠玲留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

海委會：延攬立委管碧玲擔任主委，洪文玲（原高科大造船及海洋工程系副教授）擔任副主委，原副主委兼海巡署長周美伍留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

僑委會：升任徐佳青擔任委員長，台北市前市議員阮昭雄擔任副委員長。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

退輔會：主委馮世寬、副主委李文忠、姜振中均留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

原民會：主委夷將拔路兒、副主委谷縱喀勒芳安、林碧霞留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

客委會：主委楊長鎮留任，延攬民進黨客家部主任周江杰擔任副主委。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

行政院工程會：主委吳澤成、副主委顏久榮留任，另邀請科技會報執行長葉哲良擔任副主委。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

行政院主計總處：主計長朱澤民、副主計長蔡鴻坤留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

行政院人事總處：人事長蘇俊榮、副人事長李秉洲留任。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

故宮博物院：蕭宗煌任院長，副院長黃永泰繼續協助政務推動。

陳建仁新內閣。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

原能會：邀請張靜文擔任主委，副主委林立夫留任。

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