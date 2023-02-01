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快訊／國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團 聯訪 民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁上午在民進黨立委陪同下接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是立法院新會期首日，新任行政院長陳建仁、副院長鄭文燦1日上午前往拜會立法院各黨團。面對國民黨團主張應將全民普發現金6000元調升至1萬元，陳建仁受訪說，行政院會加以溝通，除了發現金給每位國民，也應該照顧受疫情影響的中低收入戶、中小企業，讓最需要被照顧的弱勢團體得到最好的照顧。

陳建仁今天上午9點半左右抵達立法院，陸續拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團尋求支持。

陳建仁說，今天到立院拜會4個黨團，最主要的目的是希望立法院支持行政院提出的預算案和所有法案，當然在現階段最重要的是疫後特別條例和預算案，朝野政黨都覺得應該這樣做，但是有一些不同意見需要加以溝通。

陳建仁強調，最重要的目的，是希望疫後特別條例能夠盡快通過，讓行政院能夠提出預算案，在最短的時間內，把很好的方案、發6000元的方案能夠落實。

對於國民黨團力主應該普發現金1萬元，陳建仁說，當然各黨團有不同意見，但是要知道，受疫情影響的階層不一樣，除了要發6000元現金給每一位國民，更重要的是疫情來了之後，中低收入戶還有中小企業、特殊的行業也受到影響，例如農業的水路建造、中小企業的排水管的處理、缺工問題都需要被解決，希望把這筆經費做最妥善使用，放在刀刃上，讓最需要被照顧的弱勢團體得到最好的照顧，行政院可以與各黨團溝通，希望各黨團能夠支持該法案及預算案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早表示，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案估要到2月17日才能表決，加上之後審查特別預算案等時程，普發6000元約於4月第二周施行。

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團 聯訪 民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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