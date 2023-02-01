最後身影曝！苗栗婦失蹤前曾偶遇好友　8天後尋獲…離奇陳屍池塘

記者蔡文淵、莊智勝、黃資真／苗栗報導

苗栗一名賴姓婦人大年初二(1月23日)牽著2隻狗外出散步，卻離奇失聯，家屬心急PO網協尋，希望得到好消息，然而8天後終於在離家約2公里外的池塘內尋獲，但婦人已經明顯死亡，當時的最後身影也被監視器拍下。

▲苗栗婦大年初二出門遛狗，失蹤8天後離奇陳屍池塘。（圖／記者蔡文淵翻攝）



賴婦女兒表示，媽媽初二當天出門遛狗，就此失蹤未歸，直到昨深夜11點多才接到警方電話，告知在苗栗市八甲池塘尋獲母親遺體。女兒說，當時媽媽最後消失的地點就在池塘附近，但找來找去一直找不到，最後又繞回去，才終於才池塘中發現。

警方說明，1月31日下午賴婦家屬表示，母親友人曾在失蹤當天，與其在聯合大學八甲校區附近巧遇，警方立刻調閱附近監視器，終於發現賴婦蹤跡，之後女子卻消失，僅剩下同行犬隻，員警緊急召集山城救難協會協助搜尋，於深夜11時許在八甲水塘公園內水池發現大體，死亡原因尚待檢察官相驗後釐清。

女兒說，以媽媽的個性不至於尋短，就算有什麼困難，也會先跟家人溝通，不會這樣無預警想不開，況且當天下午、以及初三初四媽媽都與朋友有相約聚會，可以排除輕生可能。

家屬研判，池塘的另一頭有遺落媽媽的手套，且周邊也有掙扎想爬上來的痕跡，猜測可能是東西不慎掉進池塘，媽媽下去撿拾結果不慎滑倒、摔進池中，才會釀成憾事。但詳細事發原因為何，還有待進一步相驗釐清。