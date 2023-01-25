購買茶禮盒注意！　標示「台灣茶」不可混充其他進口茶

▲從元旦起，國產茶應依規定登錄溯源資訊及進行標示。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

過年期間拜訪親友，不少人會購買茶葉禮盒，行政院農委會提醒，為確保國產茶葉品質與消費者權益，從今年起元旦起，國內產製的國產茶葉，應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，消費者購買時也要留意，一旦有標示「台灣茶」者，就不能有其他進口茶混充。

農糧署表示，台灣國產茶深受國內外消費者喜歡，為防止進口茶摻混偽標為國產茶，確保國產茶葉的品質，也維護消費者權益，將溯源制度導入國產茶葉，避免不肖業者以低價進口茶混充優質國產茶販售。

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從今年1月1日起產製的國產茶葉，茶農、茶商要在茶葉流通、販賣前，依規定登錄溯源資訊及進行標示，若產地標示為「台灣」者，須提供溯源農糧產品條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益。

農糧署指出，依據「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」，未依規定辦理溯源登錄及標示，或登錄或標示不全或不實者，經主管機關要求限期改正，屆期不改正者，開罰6千元至3萬元罰鍰；若規避、妨礙或拒絕相關人員檢查或檢驗，違者可裁罰10萬元以上100萬元以下罰鍰。