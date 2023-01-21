春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

▲「雲也居一」苗栗田媽媽的薑飲品。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

明天（22）大年初一，到苗栗旅遊有機會一嘗在地農產美食。行政院農業委員會苗栗區農業改良場精選苗栗縣「巧軒餐館」、「雲也居一」、「龍門口餐廳」、「牛奶故鄉餐坊」及「祕密花園」等5家績優田媽媽餐廳，歡迎民眾到苗栗觀光賞景、品嚐當地特色小吃。

苗栗場精選的5家績優田媽媽餐廳，包括位於公館鄉紅棗產區的「巧軒餐館」，以紅棗、芋頭及褔菜等客家料理著名，推出創意料理如紅棗炒飯、棗紅香腸及香煎芋糕等，散發濃濃的家鄉味。大湖鄉「雲也居一」餐廳，則以薑料理聞名，獨特的薑汁撞奶、香薑雞及薑汁霜淇淋等，體驗不同的在地風味。

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南庄鄉「龍門口餐廳」研發的創意菜單炸三色（香菇、芋頭和南瓜）、花生豆腐及金桔葉粉腸湯等，十足南庄風味。造橋鄉「牛奶故鄉餐坊」則以鮮乳加工產品及客家美食為主，包括梅干扣肉夾鮮奶饅頭、金沙南瓜及鮮乳特色餐著稱。西湖鄉的「秘密花園」隱藏在西湖山中，將園中種植香草植物轉換成餐飲料理，迷迭香雞腿、香茅東坡肉及客家醬鴨，再加上自家鮮採蔬菜，是極具人氣的景觀餐廳。

苗栗場場長呂秀英表示，農委會輔導農村婦女所成立的「田媽媽餐廳」，堅持「自產自銷」及「食當季、食在地」的精神，用在地新鮮食材開發美味田園料理，歡迎民眾在新春期間來苗栗觀光採果外，也可到推薦的績優田媽媽餐廳享受在地最鮮的美食。