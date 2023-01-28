懂買還要懂吃！　農委會提供鳳梨釋迦食用與保鮮技巧

▲農委會提供鳳梨釋迦選購、保存、食用指南。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

現在正值國內鳳梨釋迦產季，也是春節期間送禮的熱門生鮮水果，但鳳梨釋迦怎麼選購、如何食用與保存？對此，農委會提供選購撇步，選購時要挑選外觀圓整、沒有擦傷、無病斑的果實，買回家先看果實的軟硬度，若尚未熟軟千萬別直接進冰箱，小心變成啞巴果，就不會再後熟了。

農委會指出，鳳梨釋迦果肉潔白如玉，口感細緻Q彈，濃濃的甜味帶著微微的酸，十足的熱帶風味，且富含維生素、礦物質、蛋白質及膳食纖維等，是相當具有營養價值的生鮮水果，也是農曆年節禮盒熱門的生鮮水果之一。

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農委會提醒，民眾選購鳳梨釋迦時，要優先選擇外觀圓整、沒有擦傷、無病斑的果實，買回家先看果實的軟硬度，若尚未熟軟不要馬上放進冰箱，只要放在通風處、常溫保存即可，用手指輕壓果實中段，微軟就表示可以食用，軟熟後儘速食用，可放冰箱保存1至3天，但外觀果皮會呈現黑色，不過不會影響口感。

至於鳳梨釋迦怎麼吃？農委會則建議切片去皮或切丁，若吃不完還可以將果肉放置冰箱保存，冷藏可放5到7天，若年節禮盒量大，無法短時間內食用完，可將果肉切塊後，放冷凍慢慢吃，冷凍過的釋迦口感反而更多層次。