曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，各黨派都在積極佈局，民進黨目前是主席賴清德出戰呼聲最高，民眾黨主席柯文哲也表態將參選，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但始終未正面表態。對此，國民黨主席朱立倫今（30）日受訪時表示，現在國民黨最重要的目標是3月4日的南投立委補選，全黨團結努力讓林明溱高票當選，之後再來討論包括立委、總統2024的選舉。

▲國民黨112年春節團拜，主席朱立倫受訪。（圖／記者黃國霖攝）

國民黨今天上午舉行新春團拜，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄與江啟臣、主席朱立倫皆到場共襄盛舉，卻未見新北市長侯友宜，對此，朱立倫解釋，侯友宜是國民黨最強母雞，也是新北市市長，之後在各地都會舉辦新春團拜，今晚是桃園，之後到新北團拜會邀侯友宜一起來。至於2024總統、立委的選舉辦法，朱說，3月4日南投立委補選選完後再來討論。

媒體進一步詢問，侯友宜是否一定要表態才能納入總統民調？朱立倫說，現在國民黨最重要的目標是3月4日的南投立委補選，國民黨一定要團結努力讓林明溱高票當選，之後再來討論包括立委、總統2024的選舉。

至於立委選舉的世代交替問題，黨內有人說沒有完善初選制度，人才培育出問題，朱立倫回應，去年九合一地方選舉，國民黨有150位年輕世代獲得提名並當選，希望有更多年輕世代來接棒，一代會比一代更強，不管是現在在參選的，或是未來要投入政治的，或擔任地方政府重要幕僚和局處首長，這些人都是未來國民黨的希望。