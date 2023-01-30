　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

記者鄭佩玟／台北報導

準閣揆陳建仁昨天與蔡英文總統會談後，敲定第三波內閣名單，包括陸委會主委邱太三、國防部長邱國正與外交部長吳釗燮皆留任，去年底尋求台北市議員4連任而失敗的梁文傑，獲邀擔任陸委會副主委，引發熱議。國民黨副主席連勝文今（30）日受訪時譏諷，兩岸事務複雜且情勢嚴峻，陸委會應找有經驗的，而不是找在臉書罵人或上政論節目胡扯亂扯，「扮演塔綠班角色的人，有辦法勝任陸委會這麼重要的工作嗎？」

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲去年底尋求台北市議員4連任而失敗的梁文傑確定入閣。（圖／記者陳家祥攝）

連勝文今日上午前往中央黨部參與國民黨新春團拜。連勝文會後受訪時直言，兩岸當下的關係嚴峻，加上國際情勢隨時在變化，隨時隨地可能發生衝突，希望陸委會應該找有能力跟經驗，了解兩岸事務的才能勝任，這裡所謂的經驗不是在臉書罵人、上政論胡扯、扮演塔綠班的人能勝任的。

對於國安、兩岸的主官幾乎沒動，連勝文則說，可能是在衝突隨時可能爆發的環境下，民進黨也找不到人，因為沒人敢去做，平時放風放火，講些刺激對方的話，「搗亂可以，真的要他面對衝突，他沒能力處理，打嘴砲可以，做事情就沒辦法。」

至於其他爭議閣員，包括衛福部長薛瑞元、經濟部長王美花等還持續留任，連勝文也酸，可能覺得內閣如果沒「側翼」要怎麼跟在野黨吵架？怎麼濫用預算？怎麼保護特權？怎麼幫自己選舉？總統蔡英文可能覺得還是要有這些角色來處理這些事吧！

ET快訊
「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了
快訊／那霸機場接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又
爆紅App遭用戶指控盜刷信用卡　公司回應了
快訊／台北國賓飯店工地火警！　大量白煙狂竄
「過年10天噴6萬」他存款失血超崩潰！釣出一排苦主：年終還0
「陳先生」捐2千萬給健保！　本人親露面
麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻：冷死
曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

鄭文燦、梁文傑被爆「澳門遊」說不清？　侯友宜：期待市府廉潔

國民黨質疑陳建仁「溫暖堅韌」　民進黨：噴口水扯後腿

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

跟啦啦隊超胸女神一起新春團拜！　盧秀燕談新閣揆給「3多」

藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

快訊／環狀線共識出爐！新北任環一主管機關　南北環完工前1年再統籌

金酒放行輸陸　民進黨團問陳玉珍：有無接受「國家統一」前提？

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

鄭文燦、梁文傑被爆「澳門遊」說不清？　侯友宜：期待市府廉潔

國民黨質疑陳建仁「溫暖堅韌」　民進黨：噴口水扯後腿

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

跟啦啦隊超胸女神一起新春團拜！　盧秀燕談新閣揆給「3多」

藍轟陳建仁「戀棧又愛錢」　民進黨團反批有色眼鏡

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

快訊／環狀線共識出爐！新北任環一主管機關　南北環完工前1年再統籌

金酒放行輸陸　民進黨團問陳玉珍：有無接受「國家統一」前提？

經長王美花談工作展望　聚焦半導體、電動車、低軌衛星亮點產業

王躍霖轉戰味全龍一年內待3隊　攜手王維中兄弟一起拚

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了：聰明人都知道

日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

錯過這次今生看不到！綠色彗星ZTF本周三最近「雙筒望遠鏡可見」

加壓馬達在客廳正上方！他憂「住戶用水就吵」　內行揭降噪妙招

政治熱門新聞

蘇貞昌在位1478天最久！　歷屆閣揆任期長短一次看

蘇貞昌內閣總辭送茶葉　「耐得住高溫」

蘇貞昌今率內閣總辭　新內閣名單曝光

2張圖一次看「新內閣完整名單」　9新首長、29人留任、增4女閣員

全文／感慨「緣盡於此」　蘇貞昌總辭：情勢走到此總要有人承擔

陳建仁被控抄襲、犯誡　她看不下去幫回擊狠嗆：毫無下限

今內閣總辭！　他曝「蘇貞昌創2紀錄」

注意看！這些男人太狠了　2022政壇五大帥哥一次看

藍綠政府都在強化中小企業　元貝以「打包全世界」闖出名號

酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

徐巧芯揭側翼翻車　台灣燈會副燈由交通部負責

分析／郭台銘起心動念選總統？　藍白候選人都需「敬三分」

LIVE／蘇貞昌4年閣揆劃下句點！　內閣總辭現場看這裡

梁文傑入閣原因曝　蔡英文看中論述能力、培養下階段兩岸人才

更多熱門

相關新聞

鄭文燦、梁文傑「澳門遊」說不清？　侯友宜這樣說

鄭文燦、梁文傑「澳門遊」說不清？　侯友宜這樣說

準行政院長陳建仁內閣完整名單29日出爐，落選台北市議員梁文傑入閣擔任陸委會副主委，但卻被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友宜今（30）日受訪時表示，期待市府是廉潔且正向的團隊，且要有效率快速回應民意。

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

2024朱立倫「總仔」親自上場打？　侯友宜：他是優秀人才

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

金酒放行輸陸　民進黨團：有無接受「國家統一」？

金酒放行輸陸　民進黨團：有無接受「國家統一」？

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

關鍵字：

梁文傑連勝文國民黨陸委會

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

最美脫北女孩「全身都變了」！

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面