酸梁文傑入閣「扮演塔綠班」　連勝文：不是臉書亂罵就能勝任吧

記者鄭佩玟／台北報導

準閣揆陳建仁昨天與蔡英文總統會談後，敲定第三波內閣名單，包括陸委會主委邱太三、國防部長邱國正與外交部長吳釗燮皆留任，去年底尋求台北市議員4連任而失敗的梁文傑，獲邀擔任陸委會副主委，引發熱議。國民黨副主席連勝文今（30）日受訪時譏諷，兩岸事務複雜且情勢嚴峻，陸委會應找有經驗的，而不是找在臉書罵人或上政論節目胡扯亂扯，「扮演塔綠班角色的人，有辦法勝任陸委會這麼重要的工作嗎？」

▲去年底尋求台北市議員4連任而失敗的梁文傑確定入閣。（圖／記者陳家祥攝）

連勝文今日上午前往中央黨部參與國民黨新春團拜。連勝文會後受訪時直言，兩岸當下的關係嚴峻，加上國際情勢隨時在變化，隨時隨地可能發生衝突，希望陸委會應該找有能力跟經驗，了解兩岸事務的才能勝任，這裡所謂的經驗不是在臉書罵人、上政論胡扯、扮演塔綠班的人能勝任的。

對於國安、兩岸的主官幾乎沒動，連勝文則說，可能是在衝突隨時可能爆發的環境下，民進黨也找不到人，因為沒人敢去做，平時放風放火，講些刺激對方的話，「搗亂可以，真的要他面對衝突，他沒能力處理，打嘴砲可以，做事情就沒辦法。」

至於其他爭議閣員，包括衛福部長薛瑞元、經濟部長王美花等還持續留任，連勝文也酸，可能覺得內閣如果沒「側翼」要怎麼跟在野黨吵架？怎麼濫用預算？怎麼保護特權？怎麼幫自己選舉？總統蔡英文可能覺得還是要有這些角色來處理這些事吧！