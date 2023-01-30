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「2024年下架民進黨」！　馬英九盼：兩岸回到10年前的和平

▲▼國民黨112年春節團拜。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨112年春節團拜，馬英九致詞時表示，希望兩岸回到十年前的和平與繁榮。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（30）日上午舉行新春團拜，前總統馬英九致詞時火力全開，批評民進黨黑金、論文案、抗中失靈、經濟表現不彰，去年九合一結果戳破民進黨擁抱抗中保台神主牌的錯誤，更是摧毀選民的信賴。馬英九期許，國民黨在2023年務必團結一致，2024年下架民進黨，為台灣找出路，回到十年前的繁榮勝景。

馬英九表示，去年九合一選舉國民黨在12縣市贏得了執政權，立即被身旁的朱立倫指正，是14縣市，引起現場大笑。馬英九進一步指出，整個選戰過程中掀起了整頓學倫的風氣，也戳破了民進黨持續擁抱的「抗中保台」神主牌。也更批蔡英文總統，無論是在林智堅論文抄襲罪證確鑿時，選擇不顧事實，堅持全黨挺一人，或是持續以抗中路線頻頻挑釁對岸，都在在在使得兩岸關係愈趨緊張，台海局勢愈加詭譎。

馬英九直言，從民進黨這次的敗選檢討報告來看，荒腔走板的執政黨，選民會用選票來唾棄它。舉凡黑金、論文案、抗中失靈、經濟表現不彰、兵役議題等，這些不僅是民進黨的施政不力，更是他們的執政傲慢，摧毀了過去選民給予民進黨的信賴。

馬英九說，即便民進黨在國會中仍舊握有多數暴力、濫權亂政的氣焰高張，但去年底的選戰顯示，民眾已經無法接受走向民選獨裁的民進黨。相信在國民黨團結一致下，結合縣市首長在地方上的施政表現，一起迎來2024年的總統大選，真正的撥亂反正。

針對蔡英文提名陳建仁組閣，馬英九認為，外界的批評讓國民黨要更努力獲得民眾信任，「我在此期許國民黨在2023年務必團結一致，2024年下架民進黨，為台灣找出路」，重建一個健康的社會環境，人民需要的是換黨執政，調整台灣的政策路線。

最後，馬英九期許，新的一年，希望海峽兩岸能都能以對話取代對抗、以謀和消弭戰爭，回到10年前那樣兩岸的和平與繁榮，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，面對2024即將到來的總統大選，民進黨仍舊坐擁執政優勢，但國民黨肩負民眾期待，期許各位黨內先進集合所有力量，精誠團結，前兔似錦，邁向2023，成為民眾最穩健的選擇。」

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