鄭文燦、梁文傑被爆「澳門遊」說不清？　侯友宜：期待市府廉潔

▲侯友宜出席新北市政府新春團拜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

準行政院長陳建仁內閣完整名單29日出爐，落選台北市議員梁文傑入閣擔任陸委會副主委，但卻被爆出10年前受博弈大亨陳盈助招待赴澳門，引發討論。新北市長侯友宜今（30）日受訪時表示，期待市府是廉潔且正向的團隊，且要有效率快速回應民意。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時指出，期待市府是一個廉潔、正向、快速回應民意、積極做事的團隊，所以他非常講究紀律及團隊，更重要的是效率，會持續用這樣的態度讓新北快速發展。

那跟新內閣溝通項目會有哪些？侯友宜則說，新北市現在最重要的建設就是捷運軌道建設的發展，還有很多的都市更新腳步以及產業投資上，需要中央快速地給我們回應，新北市一定會跟中央並肩作戰，讓新北市的三個行政中心、三環六線以及六大產業都能夠快速地展開，而且快速地展現成效。

另外，兩岸及國際情勢發展持續引發討論，傳出美國眾議院議長麥卡錫可能在春天訪台，外界也好奇是否會再次造成台海動盪，侯友宜強調，其實「我們國家」是一個非常熱情、友善的國度，歡迎任何國際友人能夠來台灣，最重要是台海跟區域穩定發展，是大家共同的願景，所以大家一起努力。