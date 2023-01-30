台南走春門票及商品收入近千萬　山上水道博物館連４年奪冠

▲台南走春創歷年最佳成績，初一到初八門票及周邊設施收入更將近1千萬元，台南山上水道博物館以164萬元門票收入，連續4年穩坐冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接史上最長年假，台南市文化局各古蹟景點及園區規劃豐富活動，果然迎來近幾年來最多人潮，初一到初八總計有超過32萬人次到訪，門票及周邊設施收入更將近1千萬元，較去年成長65％，不但再度展現台南市的文化觀光實力，也為市庫挹注活水，讓兔年開出好彩頭

總計售票的四大古蹟區(赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋)以及3大園區(山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田CHACHA)門票收入約625萬元，其中水道博物館以164萬元門票收入，連續4年穩坐冠軍，其次則是安平古堡的114萬元，可說是各館舍的金雞母。至於紀念商品收營收也有352萬餘元，總收入將近1千萬元

文化局表示，前兩年疫情影響民眾出遊意願，就連春節連假人潮也大幅縮減，去年下半年開始，疫情逐漸穩定，在市長黃偉哲指示下，轄下各古蹟景點及園區早早就規劃精彩活動，迎接遊客到古蹟行春，同時配合全市性的月津港燈節、空山祭、大地藝術季等活動，果然吸引到返鄉以及專程南下過節的遊客，為城市旅遊再添盛況

文化局代理局長陳修程指出，今年透過遍地開花模式，從城區到郊區都有精彩活動，成功引導人潮，達成山海共榮目標，這樣成功的操作模式也將延伸到接下來的台南4百年系列活動，邀請大家一起來台南，用文化來和世界交陪。