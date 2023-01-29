建構城市動態事件數據　黃偉哲有效掌握台南城市脈動

▲台南市府預計今年完成建置「台南城市事件資料平台」，蒐整台南城市每個角落所發生的動態事件，提升市府掌握台南環境資訊之速度，以利增加決策之敏捷度與提高管理的效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府預計今年完成建置「台南城市事件資料平台」，蒐整台南城市每個角落所發生的動態事件，如民眾陳情、環境污染、交通事故、道路施工等事件資料，提升市府掌握台南環境資訊之速度，以利市府團隊增加決策之敏捷度與提高管理的效率。

隨著全球2030永續發展目標(SDGs)與國內2050淨零排放的政策推動趨勢，智慧城市發展已從過去的「科技導向」轉為「以人為本」及「環境共榮」，有效掌握台南整體「城市脈動」將是台南成為智慧新城的重要方向。

黃偉哲市長表示，過去在疫情嚴峻考驗時，市府發展出市場口罩人數影像辨識、口罩地圖、台南打疫苗、全球公版直播教學等創新服務，而這些創新服務背後的決策基礎，來自於市府團隊有效掌握台南城市內正確的確診人數足跡、剩餘口罩數量店家、室內人數容納量與疫苗數量施打站等動態城市數據，這些案件具備「動態改變」與「空間坐標」的城市數據，對於台南整體城市發展扮演非常重要的角色。

研考會陳淑姿主委表示，面臨全球城市環境處於易變、不確定性、複雜與模稜兩可的狀態，城市治理進入「VUCA」時代，而城市事件數據治理將是南市府掌握城市環境變動的最佳解方。南市府將整合「台南城市事件資料、空間影像、物聯感知及邊緣運算」研發成果，並結合國家三維底圖，以數位孿生概念將台南城市大小事呈現在三維地圖系統上。

台南市政府致力掌握城市事件資料、預判事故、即時告警，藉由動態感知與資料清洗機制的運作，讓市府團隊得以即時掌握城市環境的即時變化，更加敏捷地因應並提出符合民眾需求的施政服務，朝國家發展委員會所規劃的服務型智慧政府目標邁進。