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台南媒合多家金融保險企業捐助　為6.4萬弱勢民眾保微型保險

▲台南市社會局媒合多家金融保險企業捐助，為6.4萬弱勢民眾納保微型保險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局媒合多家金融保險企業捐助，為6.4萬弱勢民眾納保微型保險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

考量弱勢家庭受限經濟因素，無多餘財力另行投保人身保險，導致生活中發生意外事故時容易陷入困境，為落實台南市長黃偉哲「攜手關懷，照顧弱勢優先」之施政理念，社會局媒合多家金融保險企業捐助，為6.4萬弱勢民眾納保微型保險。

社會局指出，自2020年起陸續媒合中國人壽、全球人壽、南山人壽、遠雄人壽、玉山商業銀行等保險及金融企業，以捐助方式主動為台南市弱勢民眾加保微型保險，被保險人無需負擔保費，依身分別可享有為期1年30萬至50萬元不等的基本保障，截至目前全市約有6萬4431名經濟弱勢民眾受惠。

社會局指出，台南市微型保險的保險對象為年滿15足歲至70歲止(不含重度以上身心障礙等級)之低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、特殊境遇家庭成員以及年滿65歲至75歲領取中低收入老人生活津貼之長者。萬一生活中不幸發生因意外事故造成傷害、失能或身故之投保人，依不同身分可獲得最高30萬元至50萬元之理賠金，讓弱勢民眾無需擔憂保費來源的前提下，能獲得基本保障。投保程序簡單便民，由社會局提供符合資格之名冊給捐贈保費的壽險公司核保後納保，幫助經濟弱勢家庭獲得基本的人身風險保障，編織更綿密的社會安全網。

▲台南市社會局媒合多家金融保險企業捐助，為6.4萬弱勢民眾納保微型保險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

40餘歲的中低收入戶阿文(化名)是一位二寶爸，平日裡負責海產採收工作，某日清晨阿文工作時，不幸發生意外事故身亡，阿文是家中主要經濟來源，太太沒有工作、兩個小孩非常年幼，家人在悲痛之餘也擔心後續一家人的生活問題，幸好社會局為阿文投保微型保險，事故發生後社工及保險公司很快的協助阿文太太申請到理賠金，阿文太太除了表達對市府滿懷的感謝之情外，也提到這張微型保險是阿文人生中第一張保單，幸好有這筆理賠金，暫時協助一家人度過生命的難關。

社會局盧禹璁局長表示，弱勢民眾生活不易，市府主動為弱勢民眾投保微型保險，保障他們不致因意外發生死亡或失能等事故，讓家庭或個人陷入困境。感謝中國人壽、全球人壽、南山人壽、遠雄人壽及玉山商業銀行熱心捐助「微型保險」保費，並由台南市私立秀峰公記慈善會、台南市私立朝興基金會、台南市好人好事運協會、南山人壽基金會等以公益為出發擔任要保單位，透過企業、台南市政府及民間慈善單位三方共同合作，協助台南市建立更健全的社會安全機制。如對「微型保險」有疑問，可撥打06-2552330洽詢台南市政府社會局社會救助科洽詢。

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