姊姊買2000元刮刮樂　突出現「1感應」！他驚：真的中獎了

▲許多人會買刮刮樂試手氣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者朱祖儀／綜合報導

過年玩刮刮樂試個手氣，沒想到竟靠著感應中獎？一名網友表示，姊姊一直以來都有一個奇怪的感應，只要覺得這張刮刮樂不買很可惜，就一定會中獎。29日趁著連假最後一天，他們一家出門走走，姊姊又突然有了感應，結果真的中了5000元，讓他相當震驚。

原PO在Dcard發文表示，只要是姊姊覺得某張刮刮樂不買會很嘔，通常那張就會中獎，先前也已經中了3張，花900元賺回2500元。昨日他們趁著連假最後一天，跑到松柏嶺受天宮拜拜，回程時看到刮刮樂攤販就想去試試手氣。他看很久才買了一張200元，幸運中了300元，當時姊姊則看著2000元的刮刮樂，一直慫恿他「這張尾數12的會中」。

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原PO表示，因為當時錢帶不夠，本來想要作罷，但姊姊一直覺得會中，站在路邊很猶豫。之後靠著媽媽贊助，他們終於買了那張，沒想到真的中了5000元，之後把2000元還給媽媽，剩下的3000元剛好可以平分，讓他們相當開心。

▲姊姊選的刮刮樂中獎了。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友紛紛跑來吸好運，也有人說「可以把你姐姐送來台中西屯借我一下」、「我也會欸，雖然都是小金額，但會覺得那張叫我買它」、「我也是那種感應派的，買5張2000的，有3張中5000元，去兌獎時彩券行老闆娘傻眼」、「我需要這個酷酷的姐姐」、「有些人天生偏財運就很好，我妹幾乎每買必中，很少沒中，連發票也每個月都中」、「我可以跟你姐一起去買嗎」、「別人的刮刮樂永遠不會讓我失望」。

也有人分享自己的戰果，「買兩張500中5000路過」、「昨天超開心買200中5000」、「300中15000」、「買200的中5000路過，每次都幾百塊就中5000了」、「今天買一張500中5000，嚇到自己」、「昨天買200中1500」、「今年買五張全部都中的路過」、「買兩張300元的777，中4200元」，但也有人嘆說「5000全沒了路過」、「是你的就是你的，今天也去受天宮那邊買刮刮樂，500元槓龜」。