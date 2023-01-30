買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

▲網友分享刮刮樂「必中買法」。（示意圖／記者劉亮亨攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

過年期間不少人買刮刮樂試手氣，就盼能刮出大獎一夜致富，或是來個小獎增添春節小確幸。一名女網友就大方分享「買刮刮樂不虧錢」方法，透露自己一口氣花了1萬元買了13張，沒想到最後還賺回4000元。不過貼文一出，多數網友不相信，反而推薦絕對不會虧錢的方法就是不要買。

原PO在Dcard以「分享刮刮樂不再虧錢的方法」為題發文，表示自往年買刮刮樂都賠得慘不忍睹，今年想換個方式買，「除了第一張是買47號以外，剩下就都買尾數17」，看看會不會比較幸運。

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原PO最後總計買了13張刮刮樂，包含8張500元、4張1000元以及1張2000元，花費1萬元，沒想到竟然全數中獎，金額小至100元，大至5000元都有，最後還倒賺4000元，讓她開心說，「見好就收，明年過年再玩」。原PO也好奇，其他網友是否有「只買某個數字都賺的經驗？」

貼文曝光後，不少網友看完不買單，「我買3張57，全賠」、「今年第一張買17直接摃龜」、「我買尾數02兩張2000都摃龜，完全成為家裡的笑話」、「真正100%不會虧錢的方法是不要買」、「我也分享一個就是不要刮」、「不虧錢還是別刮比較好，看一堆花幾百萬都只有賠的就知道」。

不過也有人分享自己的中獎經驗，「我也是買17號，1000中1000」、「03比較穩」、「尾數017這個我認證，做了一點統計，017最多人買，所以我真的照著買也中了2000」。

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